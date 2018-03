Uruguay con más visitantes pero que gastaron menos

Primer balance

El lunes 5 de marzo tuvo lugar la primera reunión abierta 2018 de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) en la Liga de Punta del Este.

El director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari expresó que fue “un buen encuentro en el que participó prácticamente todo el mundo y con una duración de tres horas”, y en el que se hicieron algunas puntualizaciones importantes: “Todos coincidimos que en el territorio nacional se recibió más turistas que en años anteriores -lo que es bueno-, pero también hubo consenso en que esos visitantes gastaron menos. Esto es digno de analizar qué pasó”. El jerarca, igualmente, destacó que el hecho de registrar mayor cantidad de visitantes “resulta del trabajo en conjunto de los sectores público y privado, tanto a nivel nacional como departamental”. Por último, agregó que también se planteó el tema de la carga impositiva durante esa instancia de intercambio de opiniones. El Mintur compartió las cifras registradas en el primer mes de este año. De éstas se desprenden las siguientes conclusiones: ingresaron al país 614.766 visitantes -es decir, un 8,5 % más en comparación con el mismo período del año anterior-, pero el gasto de los visitantes fue 12,1 % menor que en 2017 (esto se traduce en un total de 439 millones de dólares y sin considerar el turismo interno). Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, el aumento de costo hace que “el tema de la rentabilidad empiece a estar encima de la mesa”. El operador de Piriápolis admitió que los beneficios impositivos a los turistas, que deberían cesar a fines de abril, según lo informado por el ministerio en la voz de la propia Ministra Kechichián, van continuar, extendiéndose también a los uruguayos. Aseguró que no hay más temporadas malas, porque el aumento del flujo de turistas que llega a la zona es notorio, siendo el gran objetivo encontrar la fórmula para que cada vez sean más largas. El operador reconoció que los números en marzo también serán buenos por la cantidad de visitantes que se moverán por todo el país en semana de turismo, última del mes, donde aseguró que seguramente en los últimos cuatro días estarán gran parte de los destinos, todos completos.

Recrudece situación para los inmobiliarios

Como cada año y en cada análisis de temporada son los operadores inmobiliarios quienes ponen la voz de alarma. Las cifras para ellos alarman y siguen con reclamos como la Ley de Corredor Inmobiliario que ya lleva más de tres décadas como una premisa insalvable. La Cámara Inmobiliaria de Punta del Este- Maldonado elaboró un informe para el encuentro del lunes pasado en nuestro principal balneario donde explica que el “sector transita desde hace varios años un complicado momento, que se va aumentando con el tiempo; estamos enterrando a varias inmobiliarias por año, en el año 2017 fueron más de 70 que cerraron sus puertas”.

Según estos operadores hay problemas básicos de subsistencia, porque carecen de un marco legal que los apoye para trabajar a lo que suman obligaciones como la de ser agentes de retención del IRPF. “Esto trae como consecuencia la clandestinidad, las operaciones inmobiliarias se realizan a través de portales, no se paga el IRPF, no se dan buenos servicios, especialmente en el caso de alquileres, etc. El gobierno lo sabe porque en muchas oportunidades hemos planteado esta situación a las autoridades, quienes nos prometen muchas cosas, pero pasa otra temporada y nada se modifica. Parece como que no les interesa nuestra situación laboral, ni la baja calidad de servicios que se está dando, ni la pérdida del pago de IRPF”. Ante el incremento en la llegada de veraneantes el sector inmobiliario se pregunta “¿dónde se alojaron? Porque por las inmobiliarias instaladas no pasaron y el gobierno sabrá si ese aumento de turistas reflejó un aumento en el pago del IRPF”. Para el sector inmobiliario la temporada fue sensiblemente menor, menos contratos de alquiler y menos ganancias, se estima entre un 15 y 20 % por debajo que el año pasado. “Entendemos que las temporadas se deben evaluar por el rendimiento económico que dejan al país, a sus trabajadores y empresarios, no por la cantidad de turistas que pasan por nuestro territorio, sino por los que permanecen y gastan en nuestro país”, indicaron asumiendo que “el destino está en riesgo”. Afirmaron además que el 2018 es un “año bisagra para el sector inmobiliario, no tenemos más tiempo y no queremos ver desaparecer prestigiosos colegas de muchos años dejando sin fuentes de trabajo a innumerables ciudadanos”.

En su informe pidieron la aprobación de la Ley de Corredor Inmobiliario, no ser más agentes de retención del impuesto IRPF; fiscalización del 80 % de los alquileres que se realizan fuera del sector formal y revisión de tarifas de UTE, OSE y ANTEL. Agregaron que están trabajando en una modificación a varios artículos de la Ley de Inclusión Financiera, que perjudican directamente al sector, confirmaron su apoyo al agro y a los sectores comerciales para bajar la carga impositiva, bajar el costo de los combustibles y enérgicamente enfatizaron que el sector inmobiliario “se cansó de hablar, negociar, pedir audiencias sin respuesta y llegó el momento de tomar otras iniciativas, que siempre estuvieron sobre la mesa y no se quisieron tomar”.