Maldonado gritó campeón en Sub 17

Sin mucho tiempo para festejar

Habían empatado en suelo fernandino, la revancha era donde el minuano se hace fuerte. Maldonado iba por la gloria a buscarla de visitante, el primer tiempo con un insulso cero a cero y en complemento abrió la cuenta Lavalleja con gol de Santiago Hernández. Todo mucho más cuesta arriba para un seleccionado que tuvo siempre la condición de no aflojar. Urrutia mandó a la cancha a Franco Hernández, buscó variantes con Joaquín Navarro, pero la igualdad y la máxima alegría estaba reservada en la participación de Gonzalo Herrera. Cuando Lavalleja pedía la hora y al partido le quedaban suspiros para arrancar el festejo minuano, Herrera puso la igualdad y mandó el partido al alargue, momento en el que también apareció para poner el segundo que desató la locura de la hinchada alba. Lavalleja no pudo ni de penal porque Genta reventó el horizontal en lo que pudo ser el empate pero al final, aquel festejo que pintaba de azul, terminó siendo blanco con la consagración de una selección Sub 17 que tuvo un gran campeonato y lo vio cornado con la vuelta en el Juan Antonio Lavalleja, nada más y nada menos. En otra definición de la categoría, Zona Oeste no corrió con la misma suerte y quedó por el camino en el repechaje que jugaba ante Treinta y Tres. Había caído de local en Pan de Azúcar por la mínima diferencia y volvió a sucumbir en lares olimareños siendo derrotado en cifras de dos a cero.

Durazno complicó en el Campus

El miércoles y en la noche del Campus, el equipo de Urrutia recibió a un rival que venía de deshacerse con facilidad de sus rivales de zona y eso es siempre un dato importante a la hora de enfrentar un partido. Maldonado y Durazno determinó el cruce que para completar la lista de complicaciones comenzó ganando el rojo con gol de Diego Cor, recibiendo una pelota sucia en el área que venía de un saque de banda. Con la notoria ausencia de Dalmao, que no fue de la partida por una situación familiar, el albo se la fue ingeniando para poner en su arco al visitante. De penal llegó el empate, bien sancionado y bien rematado Mauricio Ballesta. Con igualdad se fueron al descanso y en el complemento pareció complicarse todo cuando el propio Ballesta vio la tarjeta roja. Sin embargo, a siete del final Joaquín Navarro puso en ventaja a la selección de Maldonado, pero ahora el que empató y puso la serie en tablas fue Lucas Suárez para los del centro del país. Hacia allí va Maldonado mañana sábado, para jugar la revancha y tratar de ganar el pase a semis.

Fase Final

-Regional Norte Litoral

Sub 17: Paysandú 3 – Young 1 (2-0)

-Regional Centro Oeste

Sub 17: Canelones 1 – Florida 3 (3-2) (Por penales ganó Canelones 5-4). Tercer puesto: Durazno 2 – San José 4 (3-0)

Cruces

Sub 17: Paysandú- Lavalleja, Treinta Y Tres- Canelones, Young- Florida, Durazno- Maldonado.

Cruces de Ida: Paysandú 1 – Lavalleja 0; Canelones 3 – Treinta y Tres 0; Young 3 – Florida 3