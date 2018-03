Maldonado eliminado del Campeonato de Selecciones

Un adiós de la peor manera

Luego de perder en el partido de ida, la expectativa se pone arriba de la mesa pero más como una expresión de deseo que como una búsqueda lógica de la realidad. Cuando no se puede en casa, es complicado salir a buscar afuera ante un rival que te espera con el apoyo de su gente y con el beneficio del resultado.

Esa era la situación, el estado de actualidad en el que maldonado debió enfrentar el partido en el Juan Antonio Lavalleja de Minas. Ahlers intentó movilizar las fibras con algún cambio, puso a descansar a Bernales, pero lo ausente no eran los jugadores sino el rendimiento que en contadas instancias apareció en todo el campeonato. No se podrá decir nunca que fue un seleccionado que no se entregó, que puso todo, ganas nunca faltaron, pero en un juego colectivo justamente lo que siempre faltó a la cita fue eso, el juego colectivo.

A veces algunas individualidades salvaron algún mal trance pero en la mayoría de las ocasiones el desorden y la falta de trabajo en equipo se notó y mucho. En Minas, para mejor, el local sacó ventaja, a los 37 del primer tiempo con un penal de Martín Goñi. Rápido lo igualó Pablo Delgado pero cuando parecía que el descanso podría calmar aguas y darle a Maldonado el respiro necesario para salir a buscar el partido en el segundo tiempo, todo fue a contrapie. El segundo tiempo fue un monólogo, adornado además por cuatro gritos de gol, todos del local. Hizo dos más Goñi, más dos tantos de Mario Amorín y la goleada, de cinco a uno, sepultó cualquier esperanza que pudiera tener la blanca, que además terminó la recta final del partido con uno menos por la expulsión de Fabricio Cancela que había ingresado en el complemento. Maldonado eliminado, ni por repechaje se pudo acceder a la definición del campeonato nacional y eso es una demostración que el 2018 no fue un año futbolístico bueno. No es un tema de culpas, se jugó poco y cuando se juega poco, se gana poco, no hay más análisis que ese, no hay que buscarle mucha vuelta o endilgarle culpas a unos u otros. Las responsabilidades son grupales, como también son las virtudes cuando aparecen. Maldonado en su selección mayor quedó por el camino y el 2018 es historia.

Fase Final

– Regional Norte Litoral

Mayores: Tacuarembó 2 – Nueva Palmira 1 (Partido De Ida 4-2)

– Regional Centro Oeste

Mayores: Durazno 3 – Florida 0 (0-0). Tercer puesto: Colonia 0 – San José 1 (2-2)

– Regional Centro Este

Mayores: Rocha 3 – Cerro Largo 1 (1-3) (Alargue 1-1; por penales ganó Cerro Largo 3-2)

Cruces

FASE NACIONAL – CUARTOS DE FINAL – IDA

Mayores: Tacuarembó 2 – Lavalleja 1; Cerro Largo 1- San José 0; Nueva Palmira 1 – Florida 1; Rocha 1 – Durazno 0