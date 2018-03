Vuelta a clases en todo el departamento

Más de siete mil niños, volvieron a clase en la jornada de ayer en todo el departamento. A nivel nacional, se trató del regreso a clases de más de 337.000 niños en 2.333 escuelas. 86.930 alumnos de educación inicial y más de 250.000 de primaria, más de 25.000 maestros y 5.000 auxiliares en las 2.333 escuelas uruguayas comenzaron la actividad. El Consejo de Educación Inicial y Primaria informó que este año habrá obras en escuelas de San Carlos, Paysandú, Piriápolis, Ismael Cortinas y Montevideo, entre otras. Además, habrá más establecimientos de tiempo completo y extendido.

El CEIP informó, además, que prevé transformar a tiempo completo y extendido diversas escuelas, porque “la extensión del tiempo pedagógico es un pujante instrumento que le permite a la educación pública garantizar aprendizajes de calidad para todos los niños del país”. En forma paralela, habrá obras importantes de construcción a nuevo, reparación, mantenimiento y accesibilidad, y citó como ejemplo las escuelas n.° 13, de San Carlos, la n.° 100, de Piriápolis, la n.° 87, de Paysandú, la n.° 44, de Ismael Cortinas, y la n.° 160, de Camino Carrasco, entre otras. Lisel Frugone, nueve inspectora departamental reconoció públicamente que todas las clases en el ciclo escolar y Educación Inicial comenzaron con normalidad en Maldonado. Frugone dijo en Fm Gente que si bien puede ser necesario ampliar cupos y generar nuevos cargos docentes, por ahora no hay necesidad de crear más escuelas, aunque no descartó que pueda registrarse la necesidad de hacer adecuados y pasar a alguno de los centros a tiempo completo. En lo que refiere a la actividad de secundaria, iniciaron también las clases 234.000 alumnos del ciclo básico en 276 liceos. El cuerpo docente incluye a 21.000 profesores en los dos niveles de Secundaria. En maldonado, fue en secundaria donde se generaron algunos inconvenientes en el inicio, como por ejemplo en la UTU de Cerro Pelado y en el Liceo 5 donde por problemas en los baños el inicio no fue como estaba previsto.