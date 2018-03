Un viaje difícil donde no hay mañana

Ya jugar por la repesca era complicado para encontrar la motivación. Se notó, Maldonado no pudo encontrar nunca una línea de juego en el partido de ida en el Campus. Generó demasiado poco como para pretender ganar ante un rival que por momentos le dio una clase de como ocupar espacios. generó muchas oportunidades e hizo figura a Nieves, que salió a la cancha en el arco de Maldonado por el suspendido Saldaña y no falló. Pero en esa historia d generar poco en el arco contrario era muy previsible adivinar que algo nada bueno terminaría pasando en el arco propio en el momento en que el equipo visitante encontrara la puntería. Para eso el técnico minuano encontró el antídoto, puso a Mario Amorín, que está lleno de experiencia, y tiene tantos kilos como goles en su mochila.

Entró en el complemento y cuando corrían 50 segundos puso el gol del partido llegando con su cabeza para saludar a la bandera y vencer al arquero de Maldonado. Nada más, con eso bastó, el partido se fue al final y Ahlers y su equipo nunca pudieron generar peligro como para pensar en el empate. Así se van a la revancha de mañana, donde justamente no hay mañana, porque hay solo un lugar entre los ocho mejores del país y en esa lucha llega con ventaja Lavalleja, aunque Maldonado tiene el potencial como para cambiar la historia. Un rato antes, también los juveniles pisaron en falso, aunque no con derrota, fue empate en un gol por bando en una final donde la diferencia sustancial con la mayor es que los dirigidos por Urrutia generaron mucho y persiguieron de atrás un partido que no merecían perder. Las emociones pasaron por tiros penales, se puso en ventaja el minuano con el remate de Santiago Genta en el primer tiempo y en el complemento también con la receta del penal, Leandro Dalmao puso el empate. Ahora, los dos, mayores y juveniles, van a Minas a buscar victoria de clasificación (mayores) y de campeonato (juveniles).

Detalles de las revanchas

Mayores

Tercer puesto: Lavalleja – Maldonado (1-0). Sábado 3 marzo Hora 21:00; Estadio “Juan A. Lavalleja” de Minas; Arbitros de Soriano Interior: Andrés Castro (Central), Roberto Gallizzi y Oscar Sosa (Asistentes).

Juveniles

Final: Lavalleja – Maldonado (1-1). Sábado 3 marzo Hora 19:00; Estadio “Juan A. Lavalleja” de Minas; Arbitros de Soriano Interior: Eduardo Castillo (Central), Oscar Sosa y Roberto Gallizzi (Asistentes).

Tercer puesto: Treinta y Tres – Zona Oeste (1-0). Sábado 3 marzo Hora 20:00; Estadio “Centro Empleados de Comercio” de Treinta y Tres; Arbitros de Rocha Capital e Interior: Luis Silva (Central), Sergio Sánchez y Wilson Correa (Asistentes).