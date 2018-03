Atenas vuelve a ganar de local

En San Carlos es el equipo y algo más

Luego de un mal paso en el Saroldi Atenas volvía a su casa con la necesidad de dar vuelta la página y de tener una buena actuación. Y parace que los aires carolinos, pisar el suelo conocido y tener a su gente cerca le sienta bien al equipo, aparece con otra disposición que no ha tenido fuera de casa y le termina sacando el máximo provecho a los rendimientos individuales. Basado en un trabajo que rondó la perfección de la línea de fondo, de Rodales, Ramírez y Pereyra, comenzó a cimentar una victoria que fue complicada de conseguir pero que terminó catapultando por lo hecho en la segunda mitad.

Quizás del primer tiempo quedará la situación particular, discutida, pero excelentemente resuelta por el árbitro Martínez, que sancionó correctamente un penal cometido a Castellanos anunciando que era la última jugada del partido. Remató Barboza, contuvo a medias el arquero de Wanderers, Martín Rodríguez y el gol de rebote del delantero carolino ya no valía por aquella determinación previa del juez. Cuando parecía que el vestuario sería un calvario por la oportunidad marrada, Atenas regresó con nuevos bríos. Fue mucho más que el bohemio y en dos ráfagas se puso dos cero por los goles de Federico Ramos y de Federico Castellanos. El equipo de Barán fue controlando el trámite hasta que llegó el descuento para la visita a través de Manuel Castro. Luego algún intentó de atropellada pero Atenas terminó quedándose con la victoria muy festejada por las más de mil personas que estaban en la cancha y que en buena medida le dan un plus importante con su aliento al rendimiento del equipo en cada partido de local. Las posiciones marcan que el puntero es Nacional con 12, seguido de Peñarol y Danubio con 10, Progreso, Wanderers, Defensor Sporting y Fénix 7, Atenas 6, Liverpool, Cerro y Boston River 5, River Plate 4, Racing, Torque y Rampla Juniors 1. Se viene la quinta fecha, donde Atenas debe enfrentar a un rival complicado, donde los puntos valen doble pues ambos están en la lucha por la permanencia. Sera un juego de día sábado, en Belvedere ante el Liverpool que viene de hacer un buen papel ante Peñarol. Completan la jornada sabatina el partido de Cerro ante Boston River, mientras que Wanderers recibe a Danubio, todos partidos que comienzan a las 16:30 horas. El domingo se juegan los partidos entre Defensor Sporting y Fénix, River Plate ante Torque, Racing con Rampla Juniors, Progreso ante Nacional, sumando sin jugar Peñarol que debía medirse con El Tanque.