Wanderers el domingo es una dura prueba

En una tarde donde el calor gobernó la escenografía ninguno de los dos equipos que jugaron en el Saroldi, River Plate como local y Atenas de visitante pudieron deshacerse del agobio de la temperatura. Así fue el juego en los primeros 45 minutos, con dos equipos que midieron energías, que no “quemaron” las piernas y que se dedicaron a cuidar sus líneas para no tratar de abrir el partido con un resultado que luego fuera irremontable.

Hasta ahí todo bien, el tema es que luego de una primera mitad donde lo más destacado fue un cabezazo azulgrana que obligó a una estupenda atajada de Nicola, arquero de River, el que volvió del entretiempo con una marcha más fue River Plate. Así, con poco de transitado en el complemento llegó el primer gol del partido cuando después de una jugada por banda llegó el centro al medio para encontrar a un solitario Matías Jones que de cabeza puso la apertura. Un gol que arrebató el complemento, que puso en aprietos al equipo de Barán y que le dió la tranquilidad que en el inicio le había faltado al equipo del prado. Un rato más tarde y cuando Atenas había comenzado a jugar variantes, llegó el segundo gol y rápidamente el tercero, todos con la firma de Jones y también todos por jugadas que llegaron desde las bandas y con asistencia para la llegada en solitario del buen volante darsenero. Atenas ya no pudo, intentó buscar acercarse y por lo menos descontó con un remate de afuera de Vanderhoeght que desvió el zaguero Ale para vencer a Nicola. Con el tres a uno se definió el partido y ya no quedaron argumentos como para pensar en una remontada que nunca llegó. Es una cuota de alerta sin dudas para el equipo de avenida rocha que por momentos dejó la sensación de regular demasiado el juego, de cuidar demasiado las energías, tanto que cuando despertó River Plate y aprovechó de muy buena manera, ya no le quedó tiempo al azulgrana para reponerse. Un duro golpe, otra visita de tres goles en contra, algo que se deberá corregir y más pensando en lo que viene cuando de local deba enfrentar al duro Wanderers, en un partido que nuevamente trae la actividad a San Carlos, donde ante Racing, Atenas se hizo fuerte. En la cuarta fecha, el sábado juegan Rampla con Defensor Sporting, Danubio va ante River Plate y Peñarol con Liverpool. En lo que respecta a la actividad del domingo, Atenas será local ante Wanderers a las 17:00 horas, en San Carlos, mientras que Fénix juega con Progreso, Torque ante Racing y Nacional con Cerro, teniendo libre Boston River.

Venta de entradas en RedTickets

Las localidades para el partido del domingo se pueden comprar en el sitio web redtickets.uy o bien en el estadio, teniendo en cuenta que para agilizar el ingreso se recomienda que los espectadores lleguen con tiempo al escenario.