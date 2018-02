Maldonado regaló un tiempo en Rocha

No puede ir por el Este pero queda el desafío de ir por el premio mayor

Fueron días complicados, donde incluso hasta peligró la participación de Maldonado en el partido del sobrero por algunas cartas destempladas que salieron de la Liga y que rápidamente tuvieron que desdecirse. Además, el mal humor del partido de ida, con un arbitraje muy desprolijo que le privó de sacar por lo menos un punto, hizo que la blusa alba llegara con un ánimo por lo menos enrarecido a la revancha. Había perdido de local, dos a uno, y eso lo obligaba a buscar victoria en el Sobrero donde ganar en condiciones de igualdad es siempre bravo y mucho más cuando la ventaja deportiva la tiene el equipo celeste. Pero como para agregar situaciones complicadas a la posible clasificación, el equipo de Ahlers fue al campo rochense y regaló los primeros 45 minutos. Tanto que al descanso los locales se fueron con ventaja de dos goles por la conquista de Ismael Espiga desde el penal y de Matías Pereyra, el mismo que había definido el partido en Maldonado. En el descanso la charla debe haber sido larga, apelando a lo más íntimo del grupo, porque a jugar el complemento el albo salió con otra decisión y de no ser por problemas en la definición pudo estar cerca de la hazaña. Puso en carrera al equipo un gol de Miguel Ximénez, para en un rato nada más encontrar un gol con definición olímpica de Germán Suárez contando con la colaboración del arquero Medina que hasta ese momento había sido de una actuación impecable. Dos a dos, solo un gol de distancia y Maldonado puso lo que hay que poner en estos casos, las novedades negativas llegaron de la mano de la expulsión del propio Ximénez y a falta de cinco para el final del arquero Saldaña cuando el técnico ya había jugado todas las variantes. Con nueve y con Martín Espel que de volante pasó a golero improvisado igualmente el equipo de Liga Mayor se las ingenió para llevar peligro ante un rival que se consumía por los nervios ante la eventualidad de perder ante un equipo sin arquero. Pero llegó el final y el empate no alcanzó, un resultado que en otra circunstancia y con el mismo proceso hubiera sido muy festejado. Ahora Rocha es el que juega la final del Este, ante Cerro Largo, pero por el armado de la competición, esta vez quedar afuera no es literal pues Maldonado ante Lavalleja va por el tercer lugar, intentando meterse en la definición del campeonato Nacional, un premio mayor que se plantea ahora como único objetivo y que puede generar una expectativa mayor para un equipo que debe mejorar su postura si pretende cambiar el rumbo.

Juveniles: Era un trámite y lo fue

En juveniles, en una revancha muy especial que se terminó jugando en el estadio Domingo Burgueño Miguel por no estar en condiciones el estadio de Pan de Azúcar la distancia para remontar, de cinco goles, era muy larga para un equipo de Zona Oeste que no pudo encontrar la vuelta en el partido de ida disputado en el escenario de Atlético. Pensar en que la historia se cambiaría era pensar en un milagro y eso no pasó. Por el contrario, Maldonado, como virtual visitante volvió a manejar el partido, a ponerlo a su disposición y a dominarlo de principio a fin. Cumpliendo con su cuotita goleadora, Leandro Dalmao abrió la cuenta a los 37 minutos de juego, poniendo inicio a lo que nuevamente sería una goleada muy expresiva. En el complemento, Santiago Tabeira en su propio arco puso el segundo gol, aumentando a cifra de cuatro con los dos goles convertidos por Carlos Suárez. Recién en el final llegó, cuando Zona Oeste estaba con un hombre de menos por la expulsión de Jorge Caraballo, el descuento anotado por Jerónimo Acosta. El objetivo de llegar a la final se cumplió y el equipo de Urrutia tiene potencial para ir por más, primero para consagrarse en el Este y luego para soñar con más en la definición del campeonato nacional. El primer escalón es ahora y ante un Lavalleja, al que conoce y que viene dulce por dejar afuera a un rival muy complicado como Treinta y Tres. En el caso de Zona Oeste, el campeonato no ha terminado pues va por el tercer puesto ante los olimareños, lugar que también lo puede meter en la definición del campeonato nacional.

Todo el país

Litoral

Mayores: Tacuarembó 1 – Paysandú 0; Soriano 0 – Nueva Palmira 3

Juveniles: Tacuarembó 0 – Paysandú 2; Salto 3 – Young 2

Sur

Mayores: Durazno 4 – Colonia 2; San José 1 – Florida 2

Juveniles: Durazno 3 – Canelones 2; San José 1 – Florida 3

Este

Mayores: Lavalleja 2 – Cerro Largo 1; Rocha 2 – Maldonado 2

Juveniles: Lavalleja 1 – Treinta y Tres 0; Zona Oeste 1 – Maldonado 4

Definiciones

Litoral

Juveniles: Paysandú- Young

Mayores: Tacuarembó- Nueva Palmira

Sur

Juveniles: Canelones – Florida (Por el tercer puesto juegan San José- Durazno)

Mayores: Durazno- Florida (Por el tercer puesto juegan San José- Colonia)

Este

Juveniles: Maldonado- Lavalleja (Por el tercer puesto juegan Zona Oeste – Treinta y Tres)

Mayores: Cerro Largo- Rocha (Por El tercer puesto juegan Lavalleja- Maldonado)