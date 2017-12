Formativas AUF: Atenas mantuvo la categoría y Deportivo descendió a la B

En una situación prácticamente increíble y luego de un largo año de competencia en la acumulada de las cinco categorías de divisiones formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, justamente el lugar que quedaba para permanecer en primera división se terminó definiendo por escasa diferencia entre los dos equipos de nuestro departamento.

Al llegar a la última fecha, Deportivo llevaba una ventaja de seis unidades en la tabla general al azulgrana. Los cruces eran ante Racing para los carolinos y ante Peñarol para los de Avenida España. En dos jornadas con mucha tensión, Atenas logró sumar ocho unidades ante los de la “escuelita” por victorias en Sub 19 y Sub 17, mientras que consiguió empates en Sub 16 y Sub 14. En el mismo fin de semana, Deportivo pudo sumar solamente una unidad pro un empate en categoría Sub 19 ante el aurinegro.

De esta manera Atenas logró pasar en la general por una unidad quedándose con la anhelada posición 13 que lo deja fuera del descenso para la actividad del 2018. Junto con Deportivo Maldonado también perdieron la categoría Central Español y Bella Vista, siendo los tres equipos que en el 2018 disputarán los campeonatos de la divisional B en formativas.

Sub 19: Atenas 2 – Racing 1, Peñarol 0 – Deportivo 0.

Sub 17: Atenas 2 – Racing 1, Peñarol 4 – Deportivo 0.

Sub 16: Atenas 1 – Racing 1, Peñarol 2 – Deportivo 1.

Sub 15: Racing 3 – Atenas 1, Peñarol 2 – Deportivo 0.

Sub 14: Racing 2 – Atenas 2, Peñarol 2 – Deportivo 0.