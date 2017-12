Deportivo pagó con eliminación el pecado de no concretar

Aquella vara que había puesto Central Español jugando como local, sinceramente no parecía para nada inalcanzable, pues si bien habían dos goles de diferencia en materia de rendimiento y de presencia en el área rival la superioridad fue notoria en favor del equipo de Parga. Ese era el punto a corregir, tratar de doblegar lo bueno del arquero Quintana, y de diseñar la mejor forma para desbordar al cerrojo palermitano.

El partido en el Campus no cambió del panorama que había mostrado tres días antes en Montevideo. Todo el gasto lo hizo Deportivo, siempre fue protagonista, intentó por las bandas, cortó rápidamente cualquier tímido ataque de Central Español e insistió permanentemente sobre el arco de Quintana. las respuestas fueron similares, una línea defensiva de Central que jugó prácticamente metida en su área y un arquero que nuevamente tuvo una tarde sin errores. Le llovieron pelotas desde las bandas, le probaron de media distancia, y nunca pudieron llegar al fondo del arco rojiverde. Quizás hay que destacar dos jugadas importantes, una con un remate de media distancia que controló a medias contra un palo el arquero palermitano y otra de Gonella que luego de eludir arquero remató al arco donde se encontró con el cuerpo del zaguero Gotta que terminó restando la pelota ante la protesta de los hinchas rojiverdes que entendieron que el balón dio en su mano. En el complemento, Parga ajustó con variantes, fue a la cancha Paiva, también Ciganda y todos con el objetivo de ser más punzantes pero nada cambió. Incluso pudo abrir la cuenta Central en una contra donde se conectaron Lemos con Darías pero en el mano a mano Lerda tapó de forma excelente. La seguidilla de llegadas del equipo de Avenida España fue enalteciendo el trabajo defensivo del visitante que además se vio solventado por buenos trabajos en el medio como el despliegue y buen tino en el manejo del balón de Paleso o el trajinar permanente de Guillermo Trinidad. Quedará en las retinas una jugada que pudo ser clave, cuando Henry Giménez controlaba el balón por la derecha y Quintana salió a cortar cometiéndole falta, en lo que era penal para Deportivo y que no sancionó el árbitro Daniel Rodríguez. Así hasta el final, cuando Deportivo quedó con 10 hombres fue una falta de impotencia de Giménez, mientras Central regulaba energías. Así se fue la llave, con empate sin goles y la amargura para un Deportivo que por plantel era candidato en los Play Off pero no pudo debido a sus dificultades para terminar en gol todo lo que genera. En el resto de las llaves se destaca la clasificación de Progreso que nuevamente ganó por tres a dos a Villa Española, la clasificación de Cerrito luego de igualar en dos goles por bando ante Rentistas y finalmente la gran decepción de los octavos fue la eliminación de Cerro Largo. Los melenses habían ganado de visitantes, pero cayeron de locales y terminaron quedando afuera luego de la definición por penales en el Ubilla. Al cierre de esta edición estaban jugando los partidos de ida de semis, Villa Teresa ante Cerrito y Central Español con Progreso. Llaves que se cierran mañana con los partidos revancha.