Antía en la escala de 1 a 10 puntuó con un 11 a la Dirección de Tránsito

En semanas complicadas con la oposición y donde se han escuchado fuertes acusaciones y hasta pedido de remoción de algunos jerarcas municipales, el Intendente departamental, salió a “bancar” a su equipo de gobierno públicamente.

El jerarca comunal, según se comunicó esta semana, se encuentra muy contento con el equipo que formó y dijo que si puntuara las direcciones en una escala del 1 al 10, “ninguna dirección baja de la puntuación 8”. Seguramente la dirección más cuestionada por la oposición al punto que la bancada del Frente Amplio llegó a pedir que se removiera a su director Juan Pígola fundamentalmente basados en las dificultades que con algunas empresas de transporte colectivo se ha vivido en las terminales, Antía fue claro y contundente en defensa de los procedimientos y de los resultados de dicha área.

Afirmando que cuando inicio su período de gobierno “las terminales estaban destruídas”, enfatizó que la Dirección de Tránsito “está dentro de las direcciones más eficientes la cual me atrevo a decir que llevaría una puntuación de 11, hemos mejorado mucho el funcionamiento logístico de la misma y ya no accedemos a pagar comisiones de infracciones que no son abonadas, como pasaba antes”. “Las comisiones de la multa son cobradas por el inspector luego de que la infracción es cubierta, en cuanto a pago, por el mismo que la genera”, señaló.

También en referencia a la polémica desatada en la Junta Departamental, Antía no dudó en criticar a la pasada administración al afirmar que “destruyeron las terminales”. Señaló que el canon acordado por 10 años no fue cumplido adecuadamente, donde también “tuvimos que hacer una inversión muy grande de un millón y medio de dólares para el reparo y mejora de terminales, explanadas y espacios públicos urbanos, entre otros”. Dijo que a la fecha las terminales ya fueron renovadas en todo aspecto para la espera y el buen funcionamiento de la temporada próxima, así como también todos los espacios públicos.