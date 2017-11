Palos para la Dirección de Tránsito y Pígola se defiende con el apoyo del Intendente

Esta semana, volvió a tocarse en la Junta Departamental el tema de las terminales en Maldonado y el Frente Amplio a través de sus ediles pidió la remoción del Director de Tránsito, Juan Pígola, al que entre otros conceptos le dedicaron una frase contundente. El edil frenteamplista, Enrique González, en su exposición en el plenario departamental aseguró que Pígola “no ha demostrado idoneidad y capacidad para desempeñar el cargo”, que ostenta en la Intendencia Departamental, asegurado además que el propio jerarca ha desarrollado una “nefasta gestión” al frente del área de tránsito. Tocando tópicos como el aumento del boleto, dificultades con la normativa de taxímetros, la situación generada en terminales departamentales, donde los pasajeros, por un conflicto entre algunas empresas de transporte y la concesionara que gestiona las mismas, se ven obligados a tomar el transporte colectivo en plena calle y por su parte la negativa del jerarca a concurrir a dar explicaciones a la Junta Departamental, la bancada del Frente Amplio, a través del edil González se le pidió al Intendente Departamental que lo remueva de su cargo.

En un enérgico discurso el edil opositor estimó que Pígola defiende a la concesionaria de las terminales, argumentando que la postura del jerarca debería ser la de “cuidar a la población de Maldonado y velar por los servicios”. En otro orden, aseguró González que en Maldonado, con el aumento del 45%, en los últimos dos años, se paga el boleto más caro de todo el país, catalogando la política nacionalista como “fiscalista, anti popular y retrógrada”. “A los jerarcas de la Intendencia, los pone el PN y los saca el PN”, se apuró a responder enérgicamente el Presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blás, en una muestra clara de no dejarse arrear por la oposición, analizando además que los llamados a sala pueden ser al Intendente pero no a un Director General. En declaraciones a FM Gente, Juan Pígola defendió su gestión afirmando que cuente con el apoyo del Intendente Antía. En cuanto a los motivos por los que se pide su renuncia enfatizó que no sabe “si mienten a propósito o por falta de conocimiento”.

La Dirección de Tránsito estaba desmantelada y con una gestión totalmente anárquica, agregó el jerarca en referencia a lo que aparentemente sucedía en el gobierno frenteamplista. Reseñó que el estado de las terminales era impresentable, que las empresas no pagaban y afirmó que mucho de los ediles que firman la nota que lo trata de inepto, “han estado en la Dirección solicitando trámites o buscando solucionar algunos temas” y han sido atendidos. Pígola también manifestó que hay ediles que trabajan en empresas de transporte y que conocían perfectamente bien la situación. En otro orden explicó que “el boleto social que usa el vecino para ir al hospital o para hacer las compras, no aumentó. Estaba en 21 y quedó en 21”, estimando que “es mentira que el boleto haya aumentado un 45%”, según el jerarca dicho aumento no supera el 37%”.