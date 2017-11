Otra vez hubo gustito a poco para quienes desean ver la marca Punta del Este “tirando del carro”

Maldonado participó del lanzamiento de temporada organizado por el Ministerio de Turismo en la residencia del embajador Lescano

En el marco del lanzamiento de la temporada ofrecido por el Ministerio de Turismo en Buenos Aires, el intendente Enrique Antía, sostuvo que hay buenas expectativas para que “sea redonda”. Agregó que Maldonado se preparará a un 100%, por lo cual se deben cuidar los precios y los servicios que se le brindan a los turistas.

El evento tuvo lugar en la residencia del embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano y contó con la presencia de autoridades, operadores turísticos, figuras y medios de comunicación. En diálogo con la delegación de periodistas de Maldonado, Antía, dijo que los beneficios fiscales son acciones donde “el país gana porque vienen más turistas y es la mejor promoción”. Por otra parte, el jefe comunal, adelantó que el próximo sábado 4 de noviembre la intendencia de Maldonado firma un acuerdo marco con la aerolínea Amaszonas, el cual permitirá avanzar en proyectos especiales. En el encuentro realizado en la residencia ubicada en la “Figueroa Alcorta” se hicieron presentes deportistas como Calfani, Urrutia, Diego Pérez, entreverados con algunas figuras argentinas como Landriscina, Arturo Puig, Selva Alemán, mientras que se destacaron las presencias casi imperceptibles para las más de 500 invitados de Flavio Mendoza y Natalia Oreiro, quienes llegaron y fueron custodiados hasta una zona vip en donde solamente tuvieron acceso algunos medios.

Buena gastronomía, con mucha comida típica de nuestro país y la interpretación desde el baile de la Cumparsita por Cecilia Guidone. hasta ahí todo el color casi normal y acostumbrado en estos eventos, hasta que llegó el momento de los discursos, esos que pocos atienden y donde no hay muchas más expresiones que las lógicas invitaciones a venir a nuestro país que siempre realiza la Ministra de Turismo.

Lo más aplaudido

Quien rompió los esquemas a la hora de la oratoria, fue el ministro argentino de Turismo, Gustavo Santos, quien en forma tajante aseguró que “no habrá obstáculos” que frenen la llegada de turistas del país vecino como sí sucedía en la era K. Luego que la Ministra Kechichián anunciara que Uruguay recibirá cerca de cuatro millones de de turistas, de los cuales 2,5 millones serán argentinos, aparecieron las palabras de Santos. “Simplemente quiero decirles que vamos a seguir trabajando juntos. El turismo funciona por proximidad. Y así como somos grandes clientes de Uruguay, los uruguayos son grandes clientes de Argentina. En esta nueva etapa de Argentina no habrá nunca más obstáculos o gravámenes para que los argentinos que quieran ir a algún país no lo puedan hacer, las limitaciones que hubo con Uruguay fueron realmente una vergüenza y no se van a repetir. Todo lo contrario, tenemos que trabajar juntos, captar terceros mercados y seguir conectando nuestros destinos”, enfatizó, ahora sí ante una audiencia que “paró la oreja” y terminó ovacionando el discurso del secretario de Estado del gobierno de Macri.

Lo que no gustó

En dialogo con FM Gente, el Intendente departamental reconoció su descontento, con la falta de presencia del departamento en el lanzamiento de la temporada en la embajada de Uruguay en Buenos Aires. Algo que también le había comentado a Realidad horas antes en un cruce informal que mantuvimos en el céntrico hotel donde se alojaba. Explicó que no le pareció adecuado para Punta del Este lo visto en materia promocional. “Nos hubiera gustado que tuviera más protagonismo, ya que en el video principal no aparece (Punta del Este). Son detalles que no están entre los más felices, pero hay que dejarlo ahí”, dijo al tiempo de insistir en que será muy importante el lanzamiento de temporada que realizará nuestro departamento en la jornada de mañana. “Tenemos claro que tenemos que estar junto con el país en todo, pero también tenemos que luchar por lo nuestro. El departamento nos obliga a tener una presencia muy activa. No nos podemos quedar solo con lo que se haga desde el ministerio, aunque no está en nuestro ánimo generar un conflicto”, concluyó.