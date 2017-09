Terminó el ciclo de Nelson Abeijón en Deportivo

Es hora de sumar de a tres para los equipos de Maldonado

Mirando el global de las dos fechas jugadas en la semana se podría concluir fríamente que en dos jornadas entre los dos equipos de la SDP de nuestro departamento sumaron únicamente una unidad, la de Atenas en el empate de la Teja. pero hay que adentrarse en el análisis y clarificar para que el pánico no abrume.

Una verdad irrefutable es que en la doble fecha, primero uno y después el otro, “quemaron” la fecha libre y eso también es un punto positivo, pues varios de los que están arriba no han pasado por esa situación. Jugaron un partido cada uno, Deportivo lo perdió como local ante un Cerrito que viene con buen rendimiento y Atenas empató de visitante en cancha complicada, donde fueron dos los rivales, el local y el barrial del escenario que impidió cualquier desplazamiento con normalidad.

Quizás el que padeció más la doble jornada fue Deportivo maldonado, que de local no pudo con Cerrito, que le terminó ganando uno a cero por el gol de Rodrigo De Oliveira, llegado desde un rebote y en una situación que marca que cuando la cosa viene complicada, todo sale mal. Una derrota que caló hondo, que solamente tuvo como puntos positivos algunos remates de distancia de Gutiérrez o alguna corrida generada entre Gonella y Jiménez pero poco más. Tan duro fue el resultado, que terminó cerrando el ciclo de Nelson Abeijón quien ya no es más el técnico rojiverde. Ahora, y con aspiraciones mucho mayores que deambular en la tabla, por plantel y por organización, sale a jugar de visita bajo la pupila de Francisco Palladino, técnico de Sub 19, quien al cierre de ésta edición se había hecho cargo interinamente del primer equipo.

En ese sábado donde Deportivo perdía, tampoco sumaba Atenas, por su fecha libre y eso a los ojos de la tabla se siente, aunque en el fin de semana jugaron varios para el azulgrana. Cuando le tocó, fue de visita a Progreso, un escenario siempre complicado donde igualmente pudo ponerse en ventaja por un gol de atropellada de Gonzalo Bazallo. La ventaja la pudo aguantar poco el equipo de Barán que padeció el empate luego de una trepada por izquierda que terminó en la buena definición de Nicolás González. El partido fue de ida y vuelta con buenas intervenciones de los arqueros y con una lucha de hombres adentro de una cancha que mezclaba el agua y el barro con todo lo que eso implica. El lado positivo para el azulgrana en el segundo tiempo fue la expulsión de Makuka en el “gaucho” pero jugar con uno más durante un buen rato no le agregó claridad al azulgrana que en definitiva terminó empatando y sumando solo uno cuando la necesidad de la tabla marcaba sumar tres.

No obstante ello, cuando no se puede ganar lo importante es sumar y más de visita, por eso ese puntito solo el tiempo dirá cuanto vale. En el resto de la fecha, Torque le ganó por la mínima diferencia a Villa Española, al igual que Cerrito a Miramar Misiones, en uno de los resultados sorpresivos de la jornada, Huracán venció a Cerro Largo en cifras de tres a uno, idéntico resultado al de la victoria de Oriental sobre Tacuarembó, Rentistas le ganó de visita dos a cero a Villa Teresa, mientras que Canadian igualó en dos goles por bando con Central Español. En la fecha del sábado Deportivo debe visitar a Miramar Misiones, mientras que Atenas en el Campus recibe a Huracán, en partido que comenzará a las 17:00 horas.

Complementan la jornada el televisado entre Central Español y Torque, Villa Española recibe a Cerrito, Rentistas a Oriental, Tacuarembó será local ante Canadian, en una fecha que se completa el domingo con otro partido matutino, el que se disputará en Melo entre Cerro Largo y Villa Española. La tabla de posiciones marca que el líder indiscutido es Torque con 36 puntos, Central Español suma 31, Cerrito 29, Cerro Largo y Atenas 25, Villa Teresa 24, Progreso y Canadian 22, Villa Española y Deportivo Maldonado 20, Oriental 19, Miramar Misiones 18, Rentistas 17, Tacuarembó 16, Huracán 12.