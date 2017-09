Edil nacionalista reseñó los logros en salud de la administración departamental del Ingeniero Antía

El edil Osvaldo Matteu se refirió en la Junta Departamental a la Dirección de Salud departamental y lo que consideró han sido mejoras en la gestión de los diferentes servicios que se prestan en las policlínicas municipales. Para el funcionamiento de las mismas se cuenta con más de cien funcionarios, entre profesionales y no profesionales. En las policlínicas municipales atienden: médicos de medicina general, pediatras, diabetólogo, citólogo, psiquiatra, odontólogos, psicólogos, parteras, fisioterapeutas, licenciados en enfermería, en nutrición, en laboratorio y en registros médicos, idóneos en farmacia, laboratorista dental, vacunadoras, auxiliares de enfermería, de laboratorio y de servicio y personal administrativo.

En ellas se atiende al 60% de los usuarios de ASSE. “Tenemos en el año alrededor de ciento sesenta mil atenciones. Contamos con más de veinte mil historias clínicas en policlínica de Maldonado Nuevo y más de quince mil en la policlínica de Cerro Pelado. Esta cantidad de atenciones requieren mejoras de gestión en forma continua, por lo que a poco de asumir se redistribuyó personal, lo que permitió contar con más horas de psicólogo, de odontólogo y de dos especialidades que antes no había: psiquiatra y odontólogos para atender capacidades diferentes”, reseño el edil.

El curul nacionalista admitió también que ha sido contemplada la franja trabajadora; personas que necesitan el carné de salud para trabajar y que muchas veces, por no tener la boca sana, por tener caries o por la falta de piezas dentarias y por no poder pagar un odontólogo particular, tenían limitada su inserción laboral. “Ahora ya no existe ese problema porque brindamos atención por igual, sea la franja etaria que sea”, dijo. Continuando con otras áreas, recordó Matteu que a poco de asumir la nueva administración se encontraron falta de médicos, entre otros profesionales, debido al retiro de cuatro de ellos por causal jubilatoria. Para paliar esta situación se realizaron dos cosas. Primero, se mejoró el convenio ya existente con SEMM-Mautone, a partir de lo cual sus médicos pasaron a atender el 50% de pacientes de SEMM-Mautone y 50% de usuarios de ASSE. En segundo lugar, se firmó convenio con el Claeh, mediante el cual ingresaron a trabajar, bajo la modalidad de pasantes, diez médicos egresados de dicha institución.

Nuevos servicios

En las Policlínicas de Cerro Pelado y Asturias se agregó el servicio de consultoría en lactancia materna ya existente en la Policlínica de Maldonado Nuevo, servicio dirigido a la mujer embarazada y madres lactantes. Además, afirmó el edil que la IDM comenzó a trabajar en las Policlínicas de Cerro Pelado y Maldonado Nuevo con el equipo Ciudadela, dirigido a pacientes con problemáticas de adicciones. Siempre pensando en la población, y con el objetivo de que el usuario solucione lo más posible en la policlínica de su barrio, en el mes de marzo se inició un nuevo servicio, el que consiste en anotar para estudio y consulta con especialistas en nuestro servicio, de manera que el paciente va al hospital solo el día que debe realizarse el estudio o ver al médico especialista, evitando así gastos de dinero en traslado y tiempo, algo que muchas veces el usuario no tiene. “Siempre pensando en la población, y con el objetivo de que el usuario solucione lo más posible en la policlínica de su barrio, se inició un nuevo servicio, desde el mes de marzo, que consiste en anotarse para estudios y consultas con especialistas en nuestros servicios, de manera que el paciente vaya al hospital solo el día en que debe realizarse el estudio o ver al médico especialista, evitando así gastos de dinero para el traslado y tiempo, que muchas veces el usuario no tiene”.

Enumeró que hay puesto fijo de vacunación en Policlínica Maldonado Nuevo todos los días y con una frecuencia semanal en Policlínicas Cerro Pelado y Asturias, agregando que con la actual administración se incorporó el Programa Vacusoft, que es el carné electrónico de vacunas, el registro en tiempo real de todas las vacunas, en toda la población del Uruguay. En 2016, solo en Maldonado Nuevo se aplicaron catorce mil vacunas. En el año 2017 se incorporó el Programa Web Farma. “Esto significa el trabajo en red con Asse, con el resto de las farmacias de Asse y Hospital. Mediante este sistema el usuario va a poder levantar en cualquier farmacia de la red de atención primaria, sea en policlínica u hospital, la medicación indicada. Estamos trabajando en la implementación de la historia clínica electrónica”.

Sobre el Hogar de Ancianos Ginés Cairo Medina recordó Matteu que van dos psicólogas que trabajan en la modalidad de talleres, con las personas allí internadas, en diferentes temáticas. A El Placer, a lo que ya se estaba realizando a pedido de los vecinos, concurre psicólogo con una frecuencia semanal y servicio de vacunación una vez por mes, además de mantener el médico general y el médico pediatra que ya concurrían. A la Policlínica del Barrio Sur de San Carlos, que corresponde a Asse, además de los profesionales que ya concurren, se agregó médico psiquiatra y dos odontólogos ‒una de ellas especializada en capacidades diferentes‒ y una funcionaria administrativa. Además de las prestaciones anteriores, dijo el edil nacionalista que se mantiene la colaboración que se venía realizando en ADIM con la nutricionista y en Cerema con médico, licenciada en enfermería y fisioterapeuta. En lo que refiere a certificados de aptitud física, se firmó convenio con instituciones privadas de salud para que se pueda realizar el trámite de expedición de licencia de conducir amateur, con médicos capacitados por un profesional de la Intendencia para tener los mismos criterios a la hora de expedir la misma. “Estas son, a grandes rasgos, las mejoras de la Dirección de Salud en estos últimos dos años de gestión”, concluyó.