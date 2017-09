“Ya no es una opción que la gente joven participe, es una necesidad de la humanidad”

Luis Lacalle Pou tuvo visitó Maldonado en la semana previa a la elección de jóvenes

Participando del acto de la Lista 45 junto al senador Javier García, a Martín Laventure y Adolfo Varela entre otros inicio la tarde de Luis Lacalle Pou en Maldonado. Luego de compartir un encuentro con los jóvenes del Espacio 40, el senador y líder del sector Todos del PN cerró su paso por Maldonado en una multitudinario acto organizado por las listas jóvenes pertenecientes al sector Unión y Cambio que lidera el presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blas, acto en el que también participaron los máximos referentes del sector. “Los chiquilines tienen que tomar esto con mucha alegría pero en serio, la actividad política significa necesariamente generosidad. Estar entre los 14 y los 29 años, con todas las decisiones que hay que tomar, muy importantes en la vida y que le dediquen su tiempo a los demás, eligiendo al Partido Nacional hay que cuidarlo mucho”, dijo Lacalle a Realidad en su paso por Maldonado.

En sus discursos ante muchas caras “novatas” por su edad en las lides políticas Lacalle Pou no apeló a los reconocidos temas de agenda. Se lo escuchó hablar poco de inclusión financiera, de la marihuana, de los enfrentamientos con el gobierno y prefirió apuntar a temas que atraen la atención de los propios jóvenes. “Hay temas de coyuntura importantes, que se plantean a diario. Estamos en una instancia donde hay que poner mucha atención de los porque se participa en política, los temas de un político son los temas de la gente, es dejar tus problemas de lado y preocuparte por los demás, no hay problema excluyente o exclusivo, varía según el departamento. Ahora lo que hacemos es darle una bienvenida y más que una filosofía de porque participar en política. No es solo quejarse, hay que revelarse, pero remangarse y actuar”, explicó.

Estimó el senador Lacalle Pou que muchos “chiquilines que han surgido de las elecciones, hoy son diputados, alcaldes, intendentes, ediles, consejales, gente que participa activamente. No creo que tengamos que utilizar esta elección como ejercicio de la otra, sería como un desprecio a los chiquilines. En términos futbolísticos, éstas son las inferiores, lo que sucede es que en el mundo moderno, las inferiores rápidamente juegan en primera. Están en la punta del conocimiento, adquieren experiencia mucho antes y la sociedad crece con los jóvenes. Ya no es una opción que la gente joven participe, es una necesidad de la humanidad por eso es importante tenerlos bien pegados”, dijo. Hablando en términos de militancia y del revulsivo que genera una elección joven Lacalle Pou dio su parecer al respecto. “A los chiquilines hay que decirles la verdad y obviamente hay que generarles un sueño y una ilusión. No hay que mentirles y hablarles de cosas que no van a pasar. Eso desilusiona, frustra, genera desconfianza, se puede enamorar rápidamente pero también la frustración puede ser rápida. Lo preocupante es que uno no se desenamora de un partido, se desenamora de la actividad y para mí esta actividad es preciosa y puede ayudar a que el país cambie”.