Clipper Round The World Yacht Race zarpó hacia Punta del Este

La edición más grande de 40.000 millas náuticas, la Regata Clipper alrededor del mundo (uno de los desafíos más duros del mundo), largó desde Liverpool, Reino Unido, frente a miles de espectadores. Luego de dejar Liverpool, la flota de 12 grandes veleros se dirigen al sur –en una distancia equivalente a 10 regatas Fastnet– a través del Océano Atlántico hacia Punta del Este, Uruguay.

Es la primera de la serie de 11 piernas que llevará aproximadamente 35 días en completarse y es la más larga transitada en los 21 años de historia de esta regata. El legendario navegante y director de la Regata Clipper, sir Robin Knox-Johnston, quien estuvo presente en la largada, expresó: “la Clipper Race se ha vuelto más importante y mejor con cada edición y no puedo evitar sentirme tremendamente orgulloso al ver a nuestros tripulantes partir hacia lo que seguro será una experiencia que les cambiará la vida”. Sir Robin, la primera persona en navegar en solitario, sin recaladas, alrededor del planeta hace casi ya 50 años, fue quien fundó la regata para así permitir a cualquiera, más allá de su experiencia, tener la oportunidad de vivenciar una regata oceánica. Agregó: “en los próximos 11 meses, nuestras tripulaciones y capitanes deberán enfrentar todo lo que la Madre Naturaleza les ponga por delante”.

El Yacht Club Punta del Este, impulsor y organizador de esta famosa prueba náutica ofreció una conferencia de prensa donde autoridades e invitados pudieron presenciar en vivo la ceremonia de largada. Juan Etcheverrito, comodoro del YCPE se trasladó hasta Liverpool para representar a Uruguay y saludar a los equipos que llegarán a Punta del Este a partir del 20 de setiembre. Son 12 equipos de competición: Great Britain, Liverpool 2018, el barco de UNICEF (representando al programa de caridad de la Clipper Race), Dare to lead, Garmin, Visit Seattle, Greenings, Nasdaq, PSP Logistics y HotelPlanner.com. Los equipos chinos, Sanya Serenity Coast y Qingdao, que se unen por primera vez, completan la flota. La carrera es abierta a todos los que quieran participar, mayores de 18 años y sin límite de edad; sólo se requieren espíritu de la aventura y el deseo de un desafío personal. Cada equipo es liderado por un skipper profesional, siendo la más joven una británica de tan sólo 23 años. En esta 11ª edición, participan 712 tripulantes amateurs en representación de 41 países, muchos de los cuales no han tenido experiencia alguna en navegación y se encontrarán cara a cara con la Madre Naturaleza en un gran desafío. Oscilan entre 18 y 76 años y se dedican a los rubros más diversos: analistas de sistemas, abogados, empresarios retirados, conductores de taxi, estudiantes, ingenieros de aviones, amas de casa, enfermeras, geofísicos, arquitectos, entre muchos otros, hecho que la hace una competencia muy singular. Fernando Antía, oriundo de Punta del Este y único uruguayo en la regata, dijo estar muy emocionado y ansioso por empezar la regata y navegar rumbo a su ciudad natal. “En este momento siento una mezcla de sentimientos, adrenalina, excitación, nervios; ya no puedo esperar más”, comentó.

La Clipper Race se dirige rumbo a Punta del Este y se espera que los 12 equipos lleguen al puerto del afamado balneario entre el 20 y 25 de setiembre. Después, continuarán el viaje hacia Cape Town (Sudáfrica), Fremantle, Sydney, Hobart y the Whitsundays (Australia), Sanya y Qingdao (China), Seattle (Estados Unidos), Panamá y Nueva York (Estados Unidos) antes de atravesar el Océano Atlántico para llegar a Derry-Londonderry (Reino Unido). Cerca de un año después de culminar la carrera, el sábado 28 de julio de 2018, la Clipper Race regresará al muelle Albert Dock del puerto de Liverpool donde uno de los 12 equipos será el gran ganador de la 11ª edición de esta original regata.