Aerolínea SKY puso a la venta 1620 pasajes desde Chile a Punta del Este a 1230 pesos

Se trató de una información que se hizo pública a mediados de esta semana y que muestra el interés de muchas empresas por ofrecer el destino Punta del Este a bajo costo. En el país trasandino la aerolínea de bajo costo, SKY puso a la venta entre el pasado 21 de agosto y hasta el día miércoles 23 de esta semana, unos 1620 pasajes a solo 1230 pesos uruguayos por tramo, sin tasas y en tarifa ligth o “low cost”. El anuncio que tuvo mucha repercusión en la región, incluyó para los chilenos la oferta de también llegar a Río de Janeiro o Florianópolis a precios muy por debajo de lo que actualmente imponen dichos mercados. De esta manera, dicha aerolínea promocionó el retorno de sus vuelos a estos destinos y desde el origen chileno.

La oferta de la aerolínea permitía la compra de pasajes en los días antes mencionados y solamente para el período comprendido entre el miércoles 13 de diciembre de 2017 y el domingo 11 de marzo de 2018. Esta semana los turistas chilenos pudieron comprar tickets desde $U 1830 a la ciudad carioca, $U 1530 para Florianópolis y a tan solo 1230 pesos a nuestro principal balneario. “Estas nuevas rutas, que serán estacionales, son en respuesta a los requerimientos y demandas de nuestros pasajeros. Sabemos que estos tres destinos son atractivos para los chilenos y quisimos ponerlos a disposición de las personas bajo nuestro modelo low cost”, aseguró el CEO de la aerolínea, Holger Paulmann. Los valores promocionales de lanzamiento se abrieron con una disponibilidad de 1.640 cupos para Río de Janeiro, 2.115 para Florianópolis y 1.620 para Punta del Este llegando a nuestro balneario los días miércoles y domingo.

¿Qué es un vuelo low cost?

Según el Instituto de Estudios Turísticos de España, más del 80% de los billetes de avión vendidos desde el año 2012 corresponden a vuelos low cost, lo que sitúa estas ventas siete puntos por encima de las compañías aéreas estándar.

Los pasajes low cost se caracterizan por su bajo precio, aunque evidentemente los beneficios no son los mismos que los de un vuelo regular. A la hora de reducir los costos, dichas aerolíneas suprimen el servicio de catering y de prensa gratuita, agregan un cobro de una tasa extra si se supera el total de kilos permitidos por equipaje facturado, son vuelos cortos donde se permite ahorrar al máximo el combustible, no hay demasiada atención personal, ni en el aeropuerto ni en los aviones, donde el personal es nada más que el justo y necesario, normalmente llegan a aeropuertos secundarios, no se ofrecen conexiones y hay estrictas restricciones en el peso y las medidas del equipaje, además incluso no se permite llevar equipaje de mano, de no ser que se pague para portar el mismo. Otra de las complicaciones es el impedimento de reprogramar el pasaje luego de comprado o cancelar el mismo, lo que genera costos, normalmente altos.