Inversión superior a los 400.000 dólares en tierras para mejorar saneamiento en San Carlos

A mediados de esta semana se anunció la adquisición de un predio de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado que será cedido a la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE para la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de última generación que terminará con la problemática del saneamiento en San Carlos.

El intendente Antía manifestó que en este tema se pudo avanzar “gracias a la buena voluntad de las partes”, reconociendo que “existía angustia y preocupación en la directiva de la Rural” por los daños que le ocasionó el tornado registrado el 23 de diciembre de 2015 en San Carlos y tenían dificultades para afrontar las reparaciones necesarias. Antía relató que “el temporal hizo daños importantes que hasta el día de hoy se están sufriendo”, al tiempo que agregó que todavía hay 18 funcionarios de la IDM que están colaborando con la reconstrucción de las viviendas. En la misma línea, aseguró que queda un aún mes de trabajo y que la Administración realizó una importante inversión que supera los 600.000 dólares y se estima que en total se alcanzará el millón de dólares.

Dinero para refaccionar instalaciones de la Rural

Respecto a la compra del terreno para la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el jefe comunal dijo que empezaron a estudiar la posibilidad, cuando OSE-UGD planteó los problemas y consecuencias que le genera la planta actual que está localizada en medio de la ciudad. Por este razón, “hicimos coincidir la voluntad de la Rural y resolver el tema del saneamiento para ayudar a todo el pueblo de San Carlos”. Se trata de 6 hectáreas que la IDM adquirió y cederá a OSE-UGD para la instalación de la nueva planta. La inversión supera los 420.000 dólares, pues el costo estimado es de 6,80 dólares el metro cuadrado de los terrenos ubicados en el acceso a San Carlos por Ruta 39 detrás del cementerio carolino en la calle por la que se accede a cancha de Neptuno y Nacional. A través de esta acción, se va a lograr un Plan de desarrollo de OSE UGD en la localidad ya que la aprobación de varios proyectos de vivienda – al norte de la Vía Férrea – dependen de esta importante decisión porque que “no se le pueden otorgar las habilitaciones y permisos de obra sino está resuelto el saneamiento.”

El crecimiento y desarrollo de San Carlos está limitado por esta problemática. En referencia al saneamiento , dijo que se trabaja con el gobierno nacional, y en ese caso, la administración departamental pondrá esta propiedad “al servicio del país”. Por su parte, el director de UGD en Maldonado, Miguel Corbo, expresó que “hoy es un día de celebración porque será el puntapié para solucionar el problema que tiene San Carlos”. Tras la asunción en el año 2015 “ fue una gran preocupación para nosotros porque la planta actual presenta problemas de saturación e inundación”. El diseño de la obra está adelantado, “estamos trabajando en el ante proyecto y creemos que -una vez culminados los trámites de posesión del bien-, antes de fin de año podríamos estar comenzando con las excavaciones”. Aunque la inversión no está estipulada se estima que alcanzaría los 10.000.000 de dólares. De esta forma “los vecinos ya no verán las cañerías desbordadas, no van a tener que sufrir el olor que desprende la planta actual y estamos previendo el crecimiento de la ciudad”. El presidente de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, Dr. Javier Falco, manifestó que este hecho “es muy importante porque vamos a poder reconstruir lo que el tornado destruyó, sobre todo el galpón principal que era un emblema para nosotros”. También explicó que es el comienzo, pues también están evaluando llevar adelante un “plan maestro” para remodelar absolutamente las instalaciones de la Rural además de evaluar la posibilidad de comprar terrenos para otras obras en otra zona. Se trata de un acuerdo “que nos da mucha satisfacción porque también se cumple con un fin social necesario para la población carolina”.