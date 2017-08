San Carlos quedó eliminado en definición por penales

Central y Melo Wanderers definirán el campeonato del Interior en divisional A

Aquel gol en el cierre del primer tiempo del partido de ida complicaba las cosas. Ir a Melo con la necesidad de por lo menos convertir un gol y sin perder era un reto ante un rival que mostró credenciales y jugadores probados para instancias definitorias. La expectativa estaba justamente en este item, pues si hay un equipo con linaje y jugadores probados para estas situaciones ese es San Carlos.

El equipo de Pabloaníbal De León viajó a Melo y fue sorteando obstáculos con su grifa. Primero hay que mencionar que fue un partido que incluso se puso en duda pues el Ubilla, la sede natural del juego, estaba absolutamente inundada y finalmente tuvieron que mudarse a otro escenario. Luchando con un escenario pesado y un rival de similares características, San Carlos la fue llevando, con la convicción de preservar el cero y esperar el momento para el zarpazo final. No fue un partido de demasiadas chances, ninguno de los dos hizo demasiados méritos como para llevarse la victoria y el partido se fue hasta el final con resultado cerrado y sin goles. Quizás lo más destacado fue la expulsión de Pablo Moreira y el error emocional del equipo local que no supo aguantar el partido con uno más y tan solo un minuto después terminó viendo la roja de uno de sus hombres, Juan Ignacio Silvera, poniendo el partido 10 contra 10. Ahí apareció un histórico o mejor dicho “EL” histórico con mayúsculas. Faltando seis minutos para el final estaba en cancha Rafael Martínez. Había entrado para aportar lo suyo. Seguramente la intención de Pabloaníbal era justamente la alcanzada pues cuando el partido se iba, el técnico como pocos sabía que en el banco cuando hay un predestinado no lo podes guardar para otro día.

Ese es el melense, que agarró una pelota huérfana y la mandó al fondo de las piolas. Golazo para el visitante que parecía se llevaba el premio mayor, pero en lo que sería una premonición del final de la tarde, cuando San Carlos se quedaba con todo apareció nuestro conocido Gabriel Ramírez y encontró una pelota que había dado en el travesaño empujándola al fondo del arco. Empate y penales, empate y desilusión porque el retorno por la Ruta 8 con gritos de victoria estaba cerca. Desde el disco blanco primero pintó para Melo Wanderers, apareció Alonso, la balanza se pudo inclinar para San Carlos y se destapó Villanueva, mientras que al final y en el uno y uno fue más certero Rino Lucas que Manfrú desatando el festejo del local. En el equipo carolino anotaron Bernales, Amoroso, Martínez y Ramos, mientras que fallaron, Suárez, Duarte y Manfrú.

En el equipo melense anotaron Ramírez, Nazario, Arrospide, Sosa y Lucas, fallando Silva y Alanis. Una serie sumamente cerrada, que define en los penales y que pudo haberle dado la clasificación a cualquiera. San Carlos dio todo, fue irreprochable y eso lo reconoció su gente que los despidió con aplausos y con la convicción que ninguno se guardó nada. En la otra semifinal, Central de San José ganó sin dejar ninguna duda, por tres a cero ante un rival muy complicado y candidato por donde se lo mirara como Porongos de Flores, que además había ganado el partido de ida por la mínima diferencia. El resultado de la revancha entre josefinos y trinitarios fue de tres a cero en favor del equipo de San José y por ende entre Melo Wanderers y Central se comienza a disputar la final de la Copa del Interior.