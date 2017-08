Jefatura reconoció a policías y unidades destacadas en el primer semestre del año

La Jefatura de Policía de Maldonado, como lo viene haciendo desde hace un tiempo, reconoció a los funcionarios que se destacaron por su labor en diversos procedimientos durante los primeros seis meses del año. En el acto fueron reconocidos integrantes de los Distritos Operacionales I, II, III y IV, como así también quienes en forma eficiente y eficaz se han destacado en tareas administrativas y logísticas.

Fue reconocida la Unidad de Investigaciones del Distrito Operacional 1, teniendo a su cargo investigaciones entre los que se destaca, la detención el pasado 18 de enero de un conocido delincuente, quien se encontraba requerido por la justicia, y era buscado por ser autor de varios hurtos perpetrados en jurisdicción de ese Distrito Operacional, quien resultara procesado con prisión y se recuperaran diversos efectos hurtados. Entre las diversas actuaciones realizadas, se mencionó la del pasado 21 de mayo, donde tras recibirse un llamado al servicio de emergencia 911, sobre un supuesto copamiento en jurisdicción de seccional 11 de Piriápolis, concurren móviles policiales al lugar, constatando que no se trataba de un copamiento, siendo allí detenido el dueño de casa y tres mujeres, realizándose una inspección en dicha finca, resultando la incautación de dinero en moneda nacional y extranjera, 500 dosis de LSD, marihuana, éxtasis, entre otros efectos, siendo estas personas puestas a disposición de la justicia, quien determinara el procesamiento con prisión del dueño de casa y el procesamiento sin prisión de las 3 mujeres. hay que destacar que las áreas de investigación de cada Distrito tuvo su momento de reconocimiento por la labor realizada en el primer semestre.

Fue reconocido también el trabajo de la Seccional 3era de Pan de Azúcar e integrantes de URPM de este Distrito quienes han participado del apoyo a las seccionales 3era, 5ta y 11era, en la detención de diversos autores de delitos, lo que luego ha permitido continuar con los procedimientos legales correspondientes, que en la mayoría de los casos culminaron con procesamientos y esclarecimientos de delitos. Entre los reconocimientos se destacó a quienes integran el Área de Investigaciones del Distrito Operacional 2, habiendo los mismos trabajado en forma conjunta y organizada, lo que les ha permitido mediante trabajos de análisis e investigación, esclarecer en este primer semestre, cientos de delitos contra la propiedad, 20 rapiñas aclaradas, 1 intento de homicidio y la incautación de decenas de armas de fuego, esclarecimientos de estafas, Contrabando, Incautación de estupefacientes de diversa naturaleza, hechos estos que derivaron en el procesamiento por la justicia de personas mayores de edad y el inicio de proceso infraccional de menores de edad.

Entre los procedimientos que se destacan por este grupo, es el esclarecimiento de la venta de automóviles de procedencia extranjera(contrabando), donde en el mes de marzo luego de la toma de conocimiento de esta maniobra, son intervenidos decenas de personas, resultando procesados por la justicia un total de 13 personas, y fueron incautados 12 automóviles, en su mayoria de alta gama. Entre la diversidad de operativos realizados por esta unidad, mencionaremos uno en particular, Incautación de armas de fuego, ello fue relacionado con procedimientos que venía realizando esta unidad, relacionado a actividades delictivas llevadas a cabo dentro del Asentamiento Los Eucaliptus, por lo cual mediante orden de allanamiento personal de esta unidad se constituyeron en una finca ubicada en el mencionado barrio, donde se incautaron diversos efectos, entre ellos un arma de fuego calibre 22 tipo pistola con dos cargadores uno de ellos con cinco proyectiles calibre 22 vivos; una pistola marca Glock perteneciente al Ministerio del Interior con 16 proyectiles vivos calibre 9mm; una pistola de aire comprimido replica a pistola HK 9mm; un revolver calibre 22 y sustancia estupefaciente, resultando luego procesados varios delincuentes que fueron intervenidos en esta instancia.

Servicio invisible

Entre los reconocimientos destacados de esta ceremonia se mencionó por ejemplo la función que cumplen los integrantes de la Seccional 6ta de Maldonado Nuevo. Los policías reconocidos demostraron y dejaron en manifiesto la buena labor que llevan a cabo y el grado de compromiso con la tarea, demostrando dedicación y profesionalismo. Participando los mismos en el esclarecimiento de diversos hechos delictivos, entre ellos rapiñas, hurtos y homicidios. Con ellos el trabajo de los Policías Comunitarios de esta seccional, quienes realizan una tarea sumamente importante, concurriendo en forma diaria a centros de enseñanza, donde en forma conjunta con los docentes trabajan en temas tan importantes como lo es el ausentismo escolar y la convivencia. Además en forma diaria tratan diferentes inquietudes de vecinos y participan en forma activa en mediaciones y reuniones con vecinos, situación que se repite en otras zonas del departamento con agentes del mismo escalafón. Otros agentes que no pasaron desapercibidos en la jornada de premiación, fueron aquellos que trabajan en la Dirección de Información y Análisis Táctico, la cual es considerada un área primordial de la investigación de delitos complejos y hechos de sangre. Ellos están a cargo de la investigación de todos aquellos homicidios perpetrados a nivel departamental, como así también delitos informáticos, trata de personas, entre otros de compleja investigación.

En este primer semestre han esclarecido diversos hechos, destacándose algunos de ellos por la complejidad o naturaleza de los mismos, entre los que se destaca el hecho ocurrido el 13 de enero, en una precaria pieza ubicada en un predio destinado a “horno de ladrillos” en calle ex Zanja de Chavez Jurisdicción de Seccional Segunda de San Carlos, fue encontrado sin vida la víctima un hombre mayor de edad que presentaba lesiones en la altura de la cabeza, provocadas por algún objeto contundente (posiblemente una pala) que le provocaron la muerte. De las primeras averiguaciones realizadas surgió la identidad del autor del hecho, el cual fue detenido a las horas siguientes en la vía publica y luego procesado por la justicia. Fueron reconocidos además integrantes de grupos de choque, también la unidad especializada en Violencia doméstica y género, así como también áreas administrativas y de recursos humanos de Jefatura de Maldonado.

Anuncian que con todas las cámaras instaladas “el delito tendrá poco lugar a donde correrse”

El Jefe del Distrito 4, Comisario Mayor Abelardo Márquez explicó que hay directivas a nivel nacional que señalan puntualmente el trabajo que se debe realizar para el “fortalecimiento en el patrullaje, con mayor movilidad, mayor despliegue de recursos humanos”. Agregó además que con la posibilidad de “georeferenciar el delito se puede atacar con mayor contundencia”. Según datos manejados en el encuentro, si bien han crecido las demandas de seguridad, se ha detectado un 60% menos de delitos en el lugar donde se han instalado cámaras. El propio Sub Jefe de Policía, Richard Willengton explicó que en el primer semestre se destacó el esclarecimiento de hechos violentos. “Hubo delitos de violencia doméstica y por eso se reconoció a personal que intervino en el tema de las tobilleras, como también los delitos de rapiña y homicidio los que afortunadamente vienen bajando según los índices”. Reconoció la autoridad policial que desde la instalación de las cámaras no se ha evaluado si ha existido o no un corrimiento del delito, aunque afirmó que “con 1200 cámaras que se instalarán en el departamento habrá poco lugar para correrse”.