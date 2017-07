A San Carlos el buen resultado no le borra la “calentura”

OFI: DIVISIONAL A

Si un árbitro saca casi veinte tar-jetas entre amarillas y rojas, si uno de los equipos termina con ocho, si en el primer tiempo se juegan más de cinco minutos de descuento y en el com-plementos se juegan casi 10, cuando entra la policía y reparte a quien se le presente delante pero por sobre todas las cosas cuando una terna se va a de la cancha insultada y cuestionada por las dos parcialidades, por los jugadores y también por los cuerpos técnicos de ambos equipos, la conclusión, es que algo no anduvo bien. Eso que no anduvo bien fue el arbitro de San José Interior, Marcos Beltrán, que le dijo al capitán de San Carlos, Emiliano Berna-les que estaba para dirigir la final del interior pero que visto lo del sábado y de existir cordura en los escritorios de la OFI seguramente costará que se lo vea nuevamente en algún nombra-miento por lo menos de este año. En el partido, en lo que se jugó entre tanto corte y corte, arrancó ganando Atlético Florida con gol de Braian Barreiro, mostrando desde el principio que no sería una buena tarde defensiva del equipo de Pabloaníbal.

Una imagen contrapuesta a lo que se veía desde mi-tad de cancha para arriba en el decano carolino, que por momentos jugó muy bien y se hizo fuerte en la red rival. Un cabezazo de Héctor Duarte primero y una trepada de Emiliano Bernales con fuerte remate incluido, fueron los momentos de emoción para un roji-blanco que dio vuelta el partido pero que en definitiva no se fue ganando al descanso, pues de penal, quizás en una de las pocas sanciones aceptables del árbitro, Gustavo Iturburu lo empató en el final. En el complemento llegó el entrevero, patrocinado por la terna pero fundamentalmente generada por la magrísima actuación del arbitro central. Al final del juego y en la hora de la estadística terminó sumando 16 amarillas y tres expulsiones, estas últi-mas todas en San Carlos, lo que ayudó al enojo enorme de toda la delegación carolina que viajó a la Piedra Alta. En ese combo de tarjetas, Mauricio Osorio que había ingresado por Nerón, fue el primero en irse a las duchas, pagando el “pato” de la juventud, Guillermo De León también se fue por juego brusco y finalmente Pablo Suárez siguió el mismo camino por demorar un saque de banda en una decisión bastante desafortunada del juez. Jugando varios minutos con tres hombres menos, fue San Carlos el que estuvo más cerca de la victoria y eso demuestra que el roji-blanco aparenta ser el equipo superior en una serie que se define el domingo en San Carlos entre dos equipos que no regalan nada y que prometen un buen espectáculo.

LOS CRUCES DE TODO EL PAÍS

Wanderers (Artigas) 1 – Central (San José) 2

18 De Julio (Porvenir) 1 – Porongos (Trinidad) 1

Atlético Florida (Florida) 2 – San Carlos 2

Nacional (Nueva Helvecia) 0 – Melo Wanderers (Melo) 1

DETALLES DE LA REVANCHA

San Carlos – Atlético Florida (2-2) Domingo 30 de Julio Hora 15:00. Estadio del Club San Carlos. Arbitros de Colonia Int.: Cristian Bouvier (Cen-tral), Sebastián Aldacour y Sebastián Martini (Asistentes). Veedor Carlos Correa.