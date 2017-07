Uruguay cuenta con su primer tripulante en la Clipper Yacht Race round the World

Un joven apasionado por el mar y la aventura al enterarse de la regata internacional no dudo en inscribirse y ya se encuentra en Inglaterra haciendo el entrenamiento junto a participantes de otros 42 países del mundo. Fernando “Nano” Antía es oriundo de Maldonado, hijo del Intendente Antía, es contador público y tiene 28 años. Se sintió atraído por el gran desafío de cruzar los océanos a bordo de una de las embarcaciones de la Clipper Race e integrar uno de los 12 equipos que llegaran a Punta del Este en la primera pierna de las 8 que cuenta la regata. Una de las características más atractivas de la Clipper Race es que los tripulantes son amateurs, razón por la cual los participantes son muy variados tanto en género, como profesión y nacionalidad.

En el caso de Fernando Antía, solo tenía poca experiencia en navegación pero la posibilidad de participar lo impulso a sumarse y ahora realiza su duro entrenamiento en la ciudad de Gosport en Inglaterra. Si bien describe al entrenamiento como duro, el fernandino está disfrutando mucho de la experiencia y la camaradería junto a los otros participantes a quienes ya no es raro según el mismo dice, encontrar tomándose unos mates, tradición que Nano ha compartido y despertado entre sus compañeros.

Antía es el primer uruguayo que integra la lista de participantes de la Clipper Race entre las que encontramos las más variadas nacionalidades, desde Argentina y Brasil hasta Turquía, Kazajistán, Suecia, Rusia o Japón entre otras. El próximo 20 de agosto la flota completa largará desde Liverpool con un competidor Uruguayo a bordo rumbo a Punta del Este, como primera parada.

¿Cómo te enteraste de la Clipper Round the World Yacht Race?

“Lo escuché por mi familia. Me llamaron para avisarme que una gran regata, llamada Clipper Race, iba a visitar mi ciudad natal, Punta del Este, en Uruguay. Me dijeron que no era necesario contar con experiencia previa en navegación, sólo tener pasión por el mar y por la aventura, y mi familia pensó que sería perfecto para eso. Estaba en ese momento en Polinesia pero cambié de opinión y decidí usar mis ahorros para participar de la Clipper Race. Además me resulta grandioso poder ser el primer representante Uruguayo en la regata”.