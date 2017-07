Ganó Atenas y perdió Deportivo en el cierre de la mitad del año

Terminó la primera rueda de la SDP

Con el objetivo de terminar lo más arriba posible para ambos equipos del departamento se jugó la fecha quince de la Segunda División Profesional . Campañas muy similares, diferenciada en una unidad, matizada solamente por un final de primera rueda con diferente humor, el positivo de Atenas por ganar en la hora y el negativo de Deportivo Maldonado que cayó feo en su visita al Méndez Piana. Arrancando por la positiva se destaca la victoria de Atenas, agónica y muy festejada pues se da en una instancia donde el azulgrana debió afrontar el juego con demasiadas bajas. No pudieron ser de la partida por diferentes motivos, Bazallo, Vanderhoeght y Usucar y eso lo sintió en el medio donde Barán tuvo que apelar a jugadores con poco rodaje.

Sin embargo Atenas jugó un partido prolijo, buscando el gol fundamentalmente por el juego aéreo, así llegó la primera de peligro cuando Pintos corrigió en el área y el balón se fue muy cerca. Rentistas también hizo lo suyo con llegadas de desde el lateral izquierdo culminadas por el segundo palo por Dantaz en una de cabeza y también Dorrego llegando sin marca para cruzar un remate que volvió a defender muy bien Laforia. Atenas no generó mucho en la primera mitad y en el segundo tiempo a pesar que padeció alguna jugada de riesgo en su área fue el único que hizo por la victoria. Desordenado, con pocas ideas pero con unas ganas enormes ante un rival que en determinado momento firmó el empate. Pudo ser un remate de Agustín Barán, también Facundo Cabrera probó de afuera y se lució el arquero “bicho”, Nicolás Rossi. Fue en el final cuando se inclinó la balanza en favor de Atenas.

En la última y cuando al partido solo le quedaba un suspiro, el equipo carolino repitió la receta de Tacuarembó encontrando el festejo en el final. Una pelota quieta bien ejecutada por Barán, el argentino Domizzi que llegó sin marca para ganarle al arquero de Rentistas que desde hacía un buen rato rengueaba en el área por un golpe. Victoria y festejo para el que de los dos quiso más los tres puntos, por ganas y por coraje en el final, Atenas terminó mereciendo la victoria que logró para sumar de a tres y pasar la barrera de los 20 puntos en un campeonato donde por ahora Central Español y Torque son los más despegados.

Nadie sabe cuando vuelve

En el final de primera rueda para Deportivo Maldonado la decepción no se hizo esperar pues luego de golear entre semana se esperaba un mejor cierre jugando ante un Canadian que nunca se sabe lo que va a ofrecer. Justo ante el rojiverde el equipo “canadiense” ofreció una faceta de equipo definidor e implacable en ataque ante un rojiverde que tuvo oportunidades pero no supo aprovecharlas. En una de las primeras sobre el arco local, desbordó Paiva para ceder el baló a Henry Giménez que definió apenas ancho. Le había avisado Rolfo al arquero Lerda que sería una tarde de mucho trabajo y un rato después fue Pelosi el que buscando una pelota larga obligó a que Lerda le cometiera penal cuando se iba solo al arco. Renzo Rolfo remató fuerte y cambió por gol para poner en ventaja al equipo capitalino.

En el complemento y con Deportivo en busca del empate fue Aguete el que agrandó la ventaja para el local. Le peleó la pelota con una clara pierna en alto sobre Rodrigo García y llegó en paredes con Guzmán para definir fuerte contra un palo del arco rojiverde. Quedaba más de media hora pero el equipo de Abeijón no pudo ponerse a tiro llegando solamente con alguna pelota quieta. El resultado se cerró a falta de cinco para el final con gol del chileno Karl Reimann, decretando un tres a cero duro para el equipo fernandino. Ahora se vino el parate, ese que en la SDP tiene la particularidad de no saberse nunca por cuanto será, para algunos los más optimistas, de un mes, mientras que algunos incluso se animan a presagiar que hasta setiembre la pelota no volverá a rodar en el ascenso. Otros resultados: Villa Teresa 1 – Villa Española 1, Torque 3 – Cerrito 0, Progreso 0 – Tacuarembó 1, Oriental 2 – Miramar Misiones 1, Huracán 2 – Central Español 0.