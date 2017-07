Ituzaingó pasó sin despeinarse y Atlético estuvo a un paso

OFI. Divisional B

Una doble jornada en el Campus para observar a los equipos de Maldonado de la Divisional B de OFI. Con sabor agridulce porque la alegría de Ituzaingó a segunda hora contrastó con la amargura que quedó del primer turno y la eliminación de Atlético Fernandino.

El verde peninsular que había sacado un resultado de empate con goles en Pando rápidamente pudo enderezar la serie a su favor aprovechando al máximo los errores cometidos por el Cinco Esquinas, en los pies de Miguel Ximénez, que facturó a los 13 y a los 26 para poner un dos cero definitivo en un partido donde los errores en la definición por momentos fueron increíbles. Varias veces estuvo cerca de anotar el equipo canario pero sistemáticamente falló en el pase a la red, como también lo hizo por ejemplo el propio Ximénez que pudo hacer el tercero con un tiro penal. Al cerrarse el juego, Ituzaingó logró una justa victoria que lo pone en la siguiente fase ante Piriápolis, en un cruce de fútbol departamental que promete y mucho.

Todo alegría para el verde que cambió la mala cara con la que el fútbol de Maldonado arrancó el domingo. Fue porque Atlético, mostró que podía pero no pudo concretar. Más cuando tenía que levantar un cero a dos ante Boca de Melo y además arrancó sumando otro gol en contra que llegó en el Campus en la definición de Matías Rodríguez. Pero el decano no se dio por vencido, jugó y se entregó para merecer el aplauso, tanto que dio vuelta el trámite y se puso tres a uno con goles de Diego Castro, Salvador Maidana y Jorge Recarey, éste el último gol y cuando el partido tenía por delante prácticamente todo el segundo tiempo. Sin embargo el decano no encontró el cuarto gol, además de perder la paciencia y sufrir las expulsiones de Balerio y Castro. Atlético no pudo y el gol de visitante de Boca lo terminó pagando caro para un equipo que seguramente estaba para mucho más que lo escaso que pudo conseguir en OFI en este 2017.

Finalmente y entre los resultados destacados para el fútbol de Maldonado se suma la buena victoria de Piriápolis sobre Wanderers de Castillos en cifras de tres a uno. Gabriel Basetti, Hernán Delgado y Rodrigo Tassara los goles para el franjeado mientras que Luis Oyarbide hizo el tanto del honor para el bohemio rochense. Resultado que pone a jugar en la próxima serie a los de las sierras ante verdes peninsulares.

El resto del país

(Resultado anterior)

Llave 1: Amanecer (Paysandú) 1 – Huracán (Paysandú) 0 (0-0)

Llave 2: Peñarol (Rivera) 2 – Algorta (Guichón) 0 (1-0)

Llave 3: Tulipán (Fray Bentos) 0 – Bristol (Mercedes) 2 (0-0)

Llave 4: Barracas (Dolores) 3 – Nacional (Young) 0 (3-7)

Llave 5: Laureles (Fray Bentos) 3 – Peñarol (Nueva Palmira) 1 (0-1)

Llave 6: Juventud (Colonia) 1 – Sportivo Yí (Durazno) 0 (1-1)

Llave 7: Agraciada (Agraciada) 2 – Nacional (San José) 1 (1-3)

Llave 8: Nacional (Sarandí Del Yí) 1 – San Carlos (Colonia) 0 (2-1)

Llave 9: Santa Bárbara (Trinidad) 4 – River Plate (Florida) 0 (1-2)

Llave 10: Universal (San José) 6 – Fraternidad (Sarandí Grande) 3 (5-0)

Llave 11: Lavalleja (Minas) 1 – Estrella Del Sur (Kiyú) 1 (2-1)

Llave 12: Campana (Libertad) 2 – Lito (Minas) 2 (0-1)

Llave 15: Progreso (Estación Atlántida) 1 – Huracán (Treinta y Tres) 1 (3-1)

Cruces de próxima Fase

Amanecer (Paysandú) – Peñarol (Rivera)

Nacional (Young) – Bristol (Mercedes)

Juventud (Colonia) – Laureles (Fray Bentos)

Nacional (San José) – Nacional (Sarandí Del Yí)

Universal (San José) – Santa Barbara (Trinidad)

Lito (Minas) – Lavalleja (Minas)

Piriápolis – Ituzaingó

Boca Juniors (Melo) – Progreso (Estación Atlántida)