Dr. Curbelo: “intentaron empañar la credibilidad y la confianza que tiene la sociedad en una institución como el Hemocentro”

Curbelo se defendió y agradeció a la sociedad por el apoyo que ha recibido el Hemocentro

El facultativo de Maldonado analiza cuales serán las acciones legales que tomará por las declaraciones del Dr. Ismael Rodríguez Grecco

De las 17.061 unidades de sangre captadas por la regional este del Hemocentro de ASSE en 2016, se obtuvieron 37.641 unidades de hemocomponentes, con un descarte por vencimiento del 3,7 %. El gerente general de ASSE, aseguró los procesos y la calidad del trabajo en estos centros, que calificó como bancos de solidaridad del Uruguay. Más que un “banco de sangre”, en Uruguay existe un “banco de solidaridad”, afirmó el gerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Richard Millán. La afirmación fue realizada durante la conferencia de prensa en la sede de la referida entidad, donde Millán resaltó la importancia de que en Uruguay se efectúen donaciones gratuitas de sangre. El descarte de sangre por vencimiento en el hemocentro del Este es de 3,7 %, de un total de 37.641 unidades de hemocomponentes captados. En este centro, el descarte de sangre por serología reactiva (sospechas de alguna reacción en el cuerpo del receptor de sangre), fue de 1.7 %.

En el mismo encuentro, que se celebró el pasado viernes en instalaciones de ASSE de la capital del país, la directora del Servicio Nacional de Sangre, Lourdes Viano, informó que la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es que se procesen más de 5.000 unidades al año para ser eficientes, porque el equipamiento debe ser el adecuado. Por esta razón, según indicó, se promueven los convenios de los centros de hemoterapia con los efectores privados para asegurar la cantidad que a su vez redunda en la calidad de los tratamientos. Agregó que existe un porcentaje de hemocomponentes que, a nivel mundial, sufren descarte por distintas razones, como las siguientes: reacciones adversas al momento de la extracción; que el propio donante determine que no está seguro de que su sangre sea apta; que la sangre donada no resulte apta; que se haya producido rotura de una unidad en proceso de fraccionamiento o de almacenamiento o que culmine el plazo de caducidad, ya que la vida útil de los hemocomponentes es muy breve. El encuentro sirvió para que ante la opinión pública se dejara claro del buen funcionamiento que en esta área se realiza en el país y fundamentalmente en el Hemocentro de Maldonado, una semana después que el grado cinco de la Universidad de la República, Dr. Ismael Rodríguez Grecco, director de la Hemored de ASSE, catedrático y jerarca de dos mutualistas, la emprendió fuertemente contra el Hemocentro pero además con declaraciones que le llegaron directamente al Dr. Jorge Curbelo, Director del Hemocentro Regional.

El propio Jorge Curbelo, a pocas horas de conocerse la posición oficial, rompió el silencio y habló en los medios locales dándole fin a “un calvario” que generó dudas y sombras sobre su trabajo profesional. En entrevista con FM Gente, Curbelo, aseguró que pese a los intentos de “difamación” y a las “injurias”, la institución sale fortalecida por el apoyo de la sociedad que la respaldó desde el primer momento. Curbelo no dudó en asegurar que las manifestaciones de Rodríguez Grecco intentaron “empañar la credibilidad y la confianza de una institución como el Hemocentro y de quienes trabajamos allí. Se manifestó que el director y los funcionarios vendíamos sangre”, argumentando además que dañan lo “lo ético y lo moral”, algo que ahora está en manos del abogado Dr. Jorge Barrera para analizar si la contienda se termina dirimiendo en estrados de la justicia penal o civil.

Sin tregua

El Dr. Jorge Curbelo del cual toda la sociedad exigía una respuesta inmediata, confesó que fueron días muy difíciles pues se debía a una autoridad (ASSE) y no podía hablar y decir lo que sentía hasta tanto esa misma autoridad diera su postura oficial. Una vez cumplida esa etapa, el reconocido médico local salió por todos los medios a contar su versión y a dejar claro que no va parar hasta tanto esa credibilidad que toda la sociedad tiene en el Hemocentro se vea nuevamente fortalecida. “La confianza y la credibilidad, que es lo que nos ha resaltado a nivel internacional, la hemos conquistado en base a números, no por la linda cara nuestra. Sino a trabajo y a estudios científicos. Somos los únicos que en los últimos siete años hemos venido presentando tres o cuatro trabajos científicos en cada Congreso. Y con los resultados que hemos logrado”, dijo Curbelo en la mencionada emisora. Argumentando sobre todas y cada una de las acusaciones que recibió, el Director del Hemocentro, basado además en una documentación elaborada por las propias autoridades de ASSE, negó que él o el propio Hemocentro vendan la sangre. “Eso está regulado por ley. La sangre es un bien público una vez que se obtiene”, agregando que existen convenios con los distintos prestadores, como el sanatorio Mautone, Cantegril, Comero de Rocha y Camcel de Cerro Largo, para proveer sangre en caso de ser necesario. Sobre el tema del descarte de sangre, recordó que el Hemocentro se creó para bajar el porcentaje de descarte, que antes de su existencia llegaba al 30%. Curbelo admitió que los funcionarios cobran por las jornadas que realizan en el Hemobus, como cualquier trabajador, cobrando el adicional a la tarea que hizo en el Hemocentro, pero todo para hacer funcionar el Hemobus, no obstante de dejar claro que “no se inventan las jornadas o se hacen por hacer, sacando sangre para luego tirarla, eso es una infamia”, ratificó. Explicó Curbelo que no es cierto que sobren donantes, pues para “estar tranquilos, deberíamos tener unos 140.000 al año y andamos en 110.000 donantes”. El director del Hemocentro también precisó que no es ilegal el convenio realizado con varias Intendencias para que no se cobre la libreta de conducir a quien dona sangre voluntariamente y en sus contactos con los medios anunció que se viene una fuerte campaña promocional sobre el trabajo del Hemocentro que evite que pierda la credibilidad en la sociedad que ha ganado con el correr de los años de su funcionamiento.