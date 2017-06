Deportivo y Atenas se sacaron puntos

Segunda División

Al final cuando se pasa el cernidor queda que ninguno de los dos hizo mucho negocio con un deslucido empate en un gol luego del cruce del campus. Dos tiempos bien diferenciados, donde el viento y el frío jugaron un papel preponderante en la tarde dominguera. Fundamentalmente el viento, que apuntando hacia el Frontón determinó que cada tiempo del partido fuera a favor de quien pateaba en favor de las ráfagas.

Ganó el sorteo Deportivo Maldonado y el viento lo tuvo a su favor en los primeros 45 minutos y con eso el dominio. Manejando bien la pelota pero no generando demasiado peligro más allá de algún remate que alteró la tranquilidad del arquero azulgrana Laforia. A los 20 minutos y con Ciganda manejando el balón por el lado izquierdo llegó la apertura del marcador cuando el balón se metió en el segundo palo de la salida del arquero de Atenas. Fue el momento del rojiverde que únicamente sufrió con una llegada de Márquez que tiró un tanteo sobre el arco de Lerda. Quien se encargó de picar el partido fue el arbitro Riveiro, que nuevamente vuelve a mostrar que lejos de generar calma en los partidos normalmente toma decisiones que alteran a propios y extraños. Esta vez una “salomónica” determinación como para marcar la cancha y quitar protestas terminó con la expulsión de Ciganda en Deportivo y de Báez en Atenas y los dos con 10. Al regresar es Deportivo el que vuelve a tener problemas con las tarjetas rojas porque por una fuerte falta ante Facundo Cabrera que había ingresado por el lesionado Domizzi, origina que sin titubear Riveiro lo expulse a Inella, el buen volante del rojiverde.

Con uno menos y con el viento en contra el local no sostuvo la presión y padeció el empate luego de un tiro libre bien ejecutado por el propio Cabrera. En ese uno a uno transitaron hasta el final, donde fue Deportivo el que tuvo las más peligrosas, generadas por el jugador de la cancha, Paiva, que entre otras lo puso mano a mano a Rauhofer con Laforia y finalmente ganó el de Atenas cuando al partido no le quedaba nada. Al final terminaron igualando, en resultado que sirve para sumar pero no para ganar de a tres como ambos precisaban en la tabla. Ahora el “depor” viaja al Paladino para jugar con Progreso mientras que el azulgrana será local ante Miramar Misiones.

Otros resultados: Central Español 2 – Tacuarembó 1, Canadian 0 – Villa Teresa 4, Villa Española 2 – Rentistas 3, Torque 3 – Huracán 1, Cerrito 2 – Progreso 2, Miramar Misiones 0 – Cerro Largo 2.

Posiciones: Central Español 20, Torque 18, Villa Teresa 15, Cerro Largo y Cerrito 14, Progreso, Deportivo Maldonado y Atenas 13, Rentistas 12, Miramar Misiones y Canadian 11, Villa Española 10, Tacuarembó 9, Oriental 6, Huracán 3.

Próxima fecha: Oriental-Canadian, Rentistas-Central Español, Villa Teresa-Torque, Cerro Largo-Villa Española, Huracán-Cerrito, Atenas-Miramar Misiones, Progreso-Deportivo Maldonado. Libre: Tacuarembó