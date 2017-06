Mientras el FA sigue dudando, la administración asegura que la Escuela de Alta Gastronomía no se va de la Parada 12

Acusaciones cruzadas entre gobierno departamental y oposición

Ediles nacionalistas “se negaron a habilitar el tratamiento sobre tablas” en la Junta Departamental de una nota presentada por los ediles Joaquín Garlo y Fermín de los Santos del Frente Amplio, en la que se planteaba la preocupación ante la resolución del Intendente Antía de cesar el comodato por el Parador de la Parada 12 de la Mansa en la cual funciona la Escuela de Alta Gastronomía de UTU en este departamento. Eso afirmaron en un comunicado público los propios ediles del FA, recordando que su colectividad había manifestado que “la Escuela de Alta Gastronomía Dr. Pedro Figarí no solo es referente Edu¬cativo a Nivel Departamental sino Nacional, que la escuela recibe a mas de 350 estudiantes de toda la Región durante el año electivo y en Verano Estudiantes de todo el País realizan sus prácticas en el Parador, más de 50 docentes dedi¬can ho¬ras a la Profesionalización de los Estudiantes y al rededor del 90% de los egresa¬dos se insertan en forma inmediata al mercado laboral, siendo la Es¬cuela refe¬rente para los empresarios del Area de Servicios Gastronómicos a la hora de buscar mano de obra calificada y especializada”. los ediles también se encargaron de rechazar “todas las acciones conducentes a interrumpir o dificultar el fun¬cionamiento de dicha Escuela”, exigiendo al Intendente y al PN la inmediata revocación de dicha medida. Los ediles Joaquín Garlo y Fermín de los Santos presentaron una nota para tratar en la Junta Departamental en la cual entre otros puntos se afirma que “en materia contractual no existen motivos de incumplimiento por parte del Consejo de Educación Técnico Profesional- UTU” , “por lo ex¬puesto”, “lo que nos lleva a preguntarnos cual es la motivación oculta de la Intendencia para no renovar el Comodato”.

Los curules manifestaron además que “en todos estos años de funcionamiento de la Escuela en el Pa¬rador de la 12, se ha ampliado y diversificado la oferta educativa, en consonan¬cia con las condiciones impuestas por la Intendencia Departamental, siendo ac¬tualmente 2 bachilleratos tecnológicos (Tercer Año), 4 bachilleratos (Segundos Años), Barista, Pastelería y Organización de Eventos.

Un gobierno preocupado por los estudiantes

Rápidamente el gobierno departamental salió a la opinión pública para dejar clara su posición al respecto de las razones que llevaron al cese del mencionado comodato, afirmando tajantemente que se está en pleno diálogo y que dicha Escuela seguirá funcionando en el parador de la Playa 12 siempre y cuando se cumplan con determinados condicionantes. “Si hay algo que no se puede decir es que este gobierno no se ha preocupado por los estudiantes”, dijo a FM Gente el Dr. Diego Echeverría. El Secretario General de la Intendencia de Maldonado reconoció que se están buscando soluciones para que dichas clases se sigan impartiendo en el mencionado parador no obstante que el lugar debe prestar los servicios acordes para la zona donde se encuentra, “porque está en juego la imagen de Punta del Este”. Unos días antes también había hecho referencia al tema con declaraciones fuertes y determinantes el propio Presidente de la Junta Departamental, Rodrigo Blas, buscando despejar dudas y mostrando las verdaderas intenciones del ejecutivo ante lo que habían sido algunos dichos de un integrante de AFUTU. Sobre las palabras de Blas, dijo Echeverría que fueron “clarísimas y refleja la realidad. No se puede permitir que haya algunos actores que den manija en temas tan sensibles”. Según el ejecutivo encabezado por el Ingeniero Antía, hoy existe un ámbito de negociación, para volver a renovar el comodato, donde se tratan temas como el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. “Pero de ahí a decir que se va a sacar a los alumnos y de ahí a algunas declaraciones de representantes del gremio donde se agravia y se miente, no se ayuda a buscar una solución”, dijo el Secretario General de la IDM. “No es justo que se diga con un discurso casi dogmático, que estamos en contra de los trabajadores”, agregó, al tiempo de mencionar que la educación es un pilar fundamental del gobierno del PN a nivel departamental. “Este año hemos batido el récord en becas de apoyo a estudiantes. Hay 580 becas y 27 millones de pesos de apoyo a quienes quieren estudiar y superarse, a eso agreguemos una inversión de 40 millones de pesos en el boleto estudiantil, para que más de 15.000 jóvenes puedan concurrir a estudiar”.