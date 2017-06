Llegan iguales

Deportivo y Atenas se enfrentan el domingo en el Campus

Deportivo cayó en Melo y Atenas ganó ante Cerrito en San Carlos, lo más cercano en actividad para dos equipos que se verán las caras el domingo en el Campus en un partido que siempre tiene un incentivo especial. Lo destacado de la novena fecha fue la victoria de Atenas por dos a cero con los goles de Yhojan Díaz, el primero en primera división y un golazo de Andrés Márquez definiendo con toda la clase.

El azulgrana se recuperó de lo que había sido un mal paso ante Torque y aunque necesitó de momentos de “liga” y de estupendas intervenciones de Laforia para cerrar el arco en cero, terminó ganando con justicia. No fue el caso de Deportivo maldonado, que no jugó ni cerca de lo que se espera de un equipo con buenos valores. El problema es que en Melo, el equipo de Abeijón regaló 45 minutos e incluso algún minuto más del inicio del secundo tiempo y en ese lapso el arachán no perdonó con goles de Diego Da Rosa, Hugo Dorrego y de Sebastián Assis.

Solamente el gol de Martín Gonella sirvió para maquillar la derrota de tres a uno que condice con lo que se vio en cancha. Con esa irregularidad de ambos y que los tiene igualados en la tabla con 12 puntos, el domingo desde las 15:00 horas se verán las caras en el Campus, tratando de despegar, por la tabla y por el honor que siempre se pone en juego en estos partidos.

En el resto de la fecha se registraron los siguientes resultados: Progreso 0 – Torque 2, Villa Teresa 2 – Oriental 1, Huracán 0 – Canadian 2, Rentistas 1 – Miramar Misiones 1, Tacuarembó 0 – Villa Española 2. Posiciones: Central Español 17, Torque 15, Cerrito 13, Progreso, Deportivo Maldonado, Villa Teresa y Atenas 12, Miramar Misiones y Canadian 11, Cerro Largo y Villa Española 10, Tacuarembó y Rentistas 9, Oriental 6, Huracán 3. En la décima fecha además del partido entre los equipos de Maldonado se darán los siguientes cruces: Central Español-Tacuarembó, Canadian-Villa Teresa, Villa Española-Rentistas, Torque-Huracán, Miramar Misiones-Cerro Largo, Cerrito-Progreso, libre: Oriental.