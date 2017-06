Echeverría: “No se puede especular con los Derechos Humanos”

Fallo del Tribunal de Apelaciones asegura que Intendencia no violó DDHH al no renovar contratos

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil, de Segundo Turno (361/2017) advirtió que el Instituto Nacional de Derechos Humanos- INDDHH- no tiene competencia para actuar en casos específicos sobre conflictos individuales de trabajo de los funcionarios municipales, pero también le señala que de aceptar su actuación, implicaría reconocerle atribuciones ilimitadas y discrecionales, que el legislador no le otorgó.

El Secretario General de la Intendencia de Maldonado, Diego Echeverría, dijo que “no se puede especular con los DDHH, porque hay que tomarlos en serio” al tiempo que ratificó que la administración que encabeza Enrique Antía no viola los DDHH, sino que los promueve y los protege.

El fallo señala que se configura ilegitimidad manifiesta por parte del INDDHH por haber actuado contrario a la ley que regula su actuación y afirma que aceptar una actuación de dicho organismo, en esa dirección, implicaría reconocerle atribuciones ilimitadas o discrecionales que no le otorgó el legislador, con el consiguiente caos institucional y “por ende un estrepitoso fracaso del Estado de Derecho”. Para el Tribunal de Apelaciones el INDDHH no tiene competencia sobre conflictos individuales de trabajo de los Funcionarios Municipales. Echeverría agregó que en su momento recurrieron por la vía legal correspondiente, como administración, ante la justicia y hoy les dio la razón.

Recordó que el INDDHH exhortaba a la comuna a que reviera sus criterios ante la renovación o no de contratos que la Intendencia mantiene con sus funcionarios. Sostuvo que la administración tiene todo el derecho de renovar o no los mismos. Recordó que en el proceso se le negó a la administración ver el expediente y se preguntó donde está el principio de igualdad o las garantías del debido proceso. Sostuvo que la situación les pareció un exceso y por ende recurrieron a la justicia que hoy dice que la IDM no violó los DDHH señalando que el organismo se extralimitó porque no era quien para decir si la decisión se había tomado correctamente o no, amparados en una presunta violación de los DDHH. Sostuvo, basado en la sentencia, que el INDDHH fue en contra de la ley que crea su competencia. El jerarca señaló también que la denuncia se amparó en intereses económicos de los afectados, algo que debe dirimirse en otro lado, no en el INDDHH. Dijo que no se puede especular con los Derechos Humanos. Sostuvo que esta institución cometió un exceso muy claro que hoy queda demostrado. Echeverría sostuvo que no se puede convertir el INDDHH en un juzgado laboral.