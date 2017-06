San Carlos en Sub 15 e Ituzaingó en Sub 17 completaron la lista de campeones del Apertura de Serie A

Formativas

Una semana antes se había consagrado Charrúas en Sub 14, ahora con su victoria sobre Defensor y también la clara victoria de Ituzaingó sobre Colón, el decano carolino y el verde peninsular se quedaron con los títulos de Sub 15 y Sub 17 respectivamente en el Apertura.

En el caso de San Carlos confirmó su ventaja en la tabla, mientras que Ituzaingó pasó de largo en el remate aprovechando que Charrúas le ganó a Defensor. En lo que respecta a la acumulada de Serie A, en el Apertura el liderazgo es de Ituzaingó con 61 puntos, Charrúas suma 60, Atlético 57, San Carlos 56, Libertad 36, Defensor y Artigas Juniors 34, Colón 31 y Alianza 5 21.

Resultados y posiciones

Serie A:

9na. Apertura

Sub 14: Atlético 2 – Libertad 0, Ituzaingó 12 – Colón 1, San Carlos 1 – Defensor 0, Charrúas 7 – Artigas Juniors 0

Atlético 2 – Libertad 0, Ituzaingó 12 – Colón 1, San Carlos 1 – Defensor 0, Charrúas 7 – Artigas Juniors 0 Sub 15: Atlético 2 – Libertad 1, Ituzaingó 3 – Colón 1, San Carlos 1 – Defensor 0, Charrúas 4 – Artigas Juniors 0

Atlético 2 – Libertad 1, Ituzaingó 3 – Colón 1, San Carlos 1 – Defensor 0, Charrúas 4 – Artigas Juniors 0 Sub 17: Atlético 1 – Libertad 0, Ituzaingó 3 – Colón 0, San Carlos 1 – Defensor 1, Charrúas 2 – Artigas Juniors 2

Serie B:

6TA. Apertura

Sub 14: Peñarol Fernandino 2 – Punta del Este 0, San Lorenzo 3 – Peñarol SC 2, Barrio Rivera 33 5 – Kennedy 1, Punta Ballena 2 – Central Molino 0, Gardel 2 – Neptuno 2.

Peñarol Fernandino 2 – Punta del Este 0, San Lorenzo 3 – Peñarol SC 2, Barrio Rivera 33 5 – Kennedy 1, Punta Ballena 2 – Central Molino 0, Gardel 2 – Neptuno 2. Sub 15: Peñarol Fernandino 2 – Punta del Este 1, San Lorenzo 8 – Peñarol SC 0, Barrio Rivera 33 3 – Kennedy 1, Gardel 2 – Neptuno 1.

Peñarol Fernandino 2 – Punta del Este 1, San Lorenzo 8 – Peñarol SC 0, Barrio Rivera 33 3 – Kennedy 1, Gardel 2 – Neptuno 1. Sub 17: Punta del Este 2 – Peñarol Fernandino 0, San Lorenzo 2 – Peñarol SC 2, Barrio Rivera 33 1 – Kennedy 0, Gardel 3 – Neptuno 0.

Posiciones