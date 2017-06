Atenas padeció su viaje a Montevideo

Deportivo Maldonado ganó a un rival directo y no pierde pisada en la punta

Muy buena la victoria del equipo de Avenida España que logró dar vuelta el partido ante un rival muy complicado como siempre es Rentistas.

En Pan de Azúcar y luego de una buena definición lo ganaba el “bicho colorado” por el gol de Federico Laens cuando el partido ingresaba en los descuentos del primer tiempo. Antes del final de la primera etapa, y luego de incursionar en forma rápida en el área Juan Martín Gonella puso el empate ante una floja defensa del arquero Rossi.

Así se fueron al descanso y en el complemento no se regaló nada, incluso tuvo que aparecer Lerda para evitar que Rentistas nuevamente tomara la ventaja. Hasta que apareciendo en zona de ataque, Ignacio Ithurralde recibió al borde del área y remató con fuerza para vencer la defensa de Rossi y poner el definitivo tanto de la victoria para los dirigidos por Abeijón. Tres puntos claves, que lo dejan prendido arriba y que son un empuje importante para el vieja Melo de éste fin de semana donde tendrá como rival al arachán.

Al mismo tiempo que ganaba Deportivo la realidad de Atenas era muy distinta, pues le tocaba caer ampliamente ante Torque en cifras de tres a cero en un partido donde el celeste capitalino fue superior de principio a fin. En el primer tiempo abrió la cuenta Diego Martiñones y aumento Javier Calle que agarró el rebote de un penal que el mismo había pateado a las manos de Laforia. La cuenta final se cerró con otro gol de Calle en el cierre de un partido que además tuvo la mala noticia para el azulgrana que Facundo Cabrera por protestar y Simón Vanderhoeght por una fuerte falta vieron la roja y no podrán estar ante Cerrito el domingo en suelo carolino. Otros resultados: Canadian 2 – Progreso 0, Villa Española 0 – Central Español 2, Oriental 2 – Huracán 1, Miramar Misiones 1 – Tacuarembó 0, Cerrito 1 – Cerro Largo 1. Posiciones: Central Español 17, Cerrito 13, Progreso, Deportivo Maldonado y Torque 12, Miramar Misiones 10, Tacuarembó, Villa Teresa y Atenas 9, Rentistas y Canadian 8, Villa Española y Cerro Largo 7, Oriental 6, Huracán 3. Próxima fecha: Villa Teresa-Oriental, Tacuarembó-Villa Española, Huracán-Canadian, Rentistas-Miramar Misiones, Progreso-Torque, Libre: Central Español.

Formativas completó la fecha entre los equipos de Maldonado

A mediados de semana y en la actividad de formativas Deportivo y Atenas completaron la fecha que estaba pendiente de los partidos entre ellos, donde solo se había jugado en San Carlos los partidos de Sub 14 y Sub 15, con una victoria para el depo y un epate. El miércoles en el Parque Las Delicias la tarde le sonrió al azulgrana que ganó en las tres categorías mayores, dos a uno en Sub 19; tres a uno en Sub 17 y dos a uno en Sub 16.