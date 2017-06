Blas: “Uruguay no está preparado para la extraña desaparición del valor del dinero en efectivo”

Unión y Cambio recibió al Senador Heber

Dentro de las movilizaciones que tendrá Unión y Cambio durante todo el año, visitó el departamento de Maldonado el senador Luis Alberto Heber, en un acto que concitó la participación de una excelente cantidad de público.

Al respecto el propio líder de la agrupación Unión y Cambio, Rodrigo Blas enfatizó que la presencia de gente es “la respuesta a una forma de hacer política, es un ida y vuelta permanente”. Agregó además que “hay un gran componente de la esperanza que genera Luis Lacalle Pou y la frustración que genera todos los días el gobierno nacional. Cuando se mezcla uno que te empuja para atrás y te llama a revelarte y otro que te da esperanzas, la gente muestra un fervor que no es normal en estas épocas tan lejanas a las campañas”, dijo. Junto a Heber , la dirigencia nacionalista visitó y se interiorizó de primera mano de las situaciones que vienen dándose tanto en CEREMA, como en el Hemocentro, donde existen problemas puntuales y que precisan “una mano” desde el gobierno nacional. “Todos sabemos que el desempleo en Maldonado es alto y hay normativas nacionales que nos han tirado para atrás el desarrollo del departamento”, agregó Blas, incursionando en otro de los temas que el senador nacionalista presente en Maldonado planteó en sus intervenciones. “La ley de Bancarización obligatoria nos está generando problemas a la industria inmobiliaria, a la venta de automóviles usados, al pequeño comercio de barrio, las ferias, muchas cosas que se ven complicadas por la extraña desaparición del valor del dinero en efectivo al cual ni el Uruguay, ni el uruguayo están preparados”, esgrimieron los dirigentes blancos. Para muchos esto lleva a la necesidad que alguien atienda el banco, y eso no se puede pagar, en las pequeñas empresas o comercios. “Esa falta de contacto entre la ley y la realidad va a hacer eclosión en un mercado económico y comercial que ya está fuertemente deprimido”, dijo a nuestro semanario el Presidente de la Junta Departamental. En referencia al tema proyectos edilicios a estudio por el plenario departamental, el líder de Unión y Cambio no dudó en mencionar que para sus “expectativas venimos lento pero van saliendo. Por otro lado están llegando a la Junta ocho o nueve proyectos, o sea que se confirma que es el punta pie de un muy buen momento futuro, para el desarrollo de la construcción en Maldonado, donde el inversor necesita certezas y por eso tenemos que seguir apurando el tema”. La semana que viene el comité ejecutivo de Unión y Cambio se reunirá para establecer las bases de trabajo para las elecciones juveniles de setiembre y a partir de esa reunión se centrará la actividad a desarrollar por dicha agrupación.