Ituzaingó ganaba pero no terminó

En el parque San Rafael el verde penínsular recibió la visita de Atlético Fernandino, con un muy buen marco de público en las tribunas y con una cancha en impecable condiciones, los dos buscando resultados de suma importancia. Ituzaingó ganando quedaba como líder de serie y Atlético necesitaba sumar de a tres para estar en carrera nuevamente. Pero el verde penínsular salió con todo y en tan solo 16 minutos ya ganaba por tres a cero , con goles a los 7’ de Johon Curbelo, a los 12’ de Gastón Navarro y a los 16 ‘ de Miguel Ximenez.

Primer tiempo netamente favorable para Ituzaingó. En el segundo tiempo Atlético ajusta las líneas y el equipo de San Rafael quedaba con 10 jugadores en el minuto 73 por la expulsión de J. Alba y enseguida vino el descuento por intermedio Diego Castro. Cuando faltaban 10 minutos para la finalización del encuentro, en un tiro de esquina favorable al decano, el jugador Salvador Maidana con glope de cabeza convirtó en gol lo que sería poner el descuento y quedar a un solo tanto de empatar el partido, el juez de línea levanta el banderín y el juez principal anula el tanto por fuera de juego del delantero. Lo que desencadena una masiva protesta de los jugadores y cuerpo técnico de Atletico reclamando el porque de la no convalidación del gol , ya que en tiro de esquina no existe el fuera de juego, después de idas y venidas seguían las protestas cada vez mas acaloradas mas que nada por los argumentos que daba la terna, que no conformaban a la gente de Atlético.

El juez toma la determinación de suspender el partido por falta de garantías, tras las protestas se fué expulsado Mario Pechi. Cabe consignar que ésta terna arbitral no estaba a nivel para dirigir este tipo de partidos. Seguramente el partido lo den por terminado dando ganador al equipo de Ituzaingó.

DETALLES

SERIE M

– ITUZAINGÓ 3 ATLÉTICO FERNANDINO 1

– PLAZA CONGRESO (ROCHA) 0 WANDERERS (CASTILLOS) 3

– POSICIONES Ituzaingo 10, Wanderers7, Atletico Fernandino 2, Plaza Congreso 2.(en esta tabla se computa la victoria a favor de Ituzaingo, aunque hay que esperar la determinación del tribunal arbitral de OFI)

PROXIMA FECHA

– Plaza Congreso- Atletico Fernandino

– Wanderers de Castillos- Ituzaingo

SERIE L

– PIRIÁPOLIS 1 TABARÉ 2

– PROGRESO 1 CINCO ESQUINAS 0

– Posiciones: Progreso 9. 5 Esquinas 6, Piriapolis 4, Tabare 4.

El resto del país

SERIE A

GARZÓN (ARTIGAS) 0 AMANECER (PAYSANDÚ) 4

Posiciones Amanecer 7, Peñarol 2, Garzón 1.

SERIE B

HURACÁN (PAYSANDÚ) 1 SAN LORENZO (YOUNG) 2

Posiciones Algorta4 ,San Lorenzo 4. Huracán 2,

SERIE C

TULIPÁN (FRAY BENTOS) 0 MIRAMAR (YOUNG) 0

Posiciones Tulipán 7, Miramar 2, Nacional 1,

SERIE D

BRISTOL (MERCEDES) 3 LAURELES (FRAY BENTOS) 3

BARRACAS (DOLORES) 1 CON LOS MISMOS COLORES (MERCEDES) 0

Posiciones: Laureles 8, Barracas 6, Bristol 5, Con los mismos colores 2.

SERIE E

PEÑAROL (NUEVA PALMIRA) 1 AGRACIADA (AGRACIADA) 2Posiciones Agraciada 7, Peñarol 2, Maracaná 1.

SERIE F

PEÑAROL (PASO DE LAS PIEDRAS) 3 NACIONAL (SAN JOSÉ) 2SAN CARLOS (COLONIA) 0 JUVENTUD (COLONIA) 1 . Posiciones: Nacional 7, Juventud 7, San Carlos 6, Peñarol 3.

SERIE G

SPORTIVO YI (DURAZNO) 0 UNIÓN JUVENIL (DURAZNO) 0

Posiciones :Nacional 6, SportivoYi 4, Unión Juvenil 1.

SERIE H

SANTA BÁRBARA (TRINIDAD) 2 FÉNIX (TRINIDAD) 1

Posiciones Santa Bárbara 7, Fraternidad 3, Fénix 1,

SERIE I

RIVER PLATE (FLORIDA) 3 CANDIL (FLORIDA) 2

Posiciones Universal 6, RiverPlate 4, Candil 1.

SERIE J

ESTRELLA DEL SUR (KIYÚ) 3 19 DE ABRIL (CARDAL) 2

Posiciones Campana 4, Estrella del Sur 4 , 19 de Abril 3.

SERIE K

LAVALLEJA (MINAS) 3 LITO (MINAS) 3

Posiciones Lavalleja 7, Lito 4, El Inca 0.

SERIE N

HURACÁN (TREINTA Y TRES) 5 RAMPLA JRS. (LASCANO) 0

Posiciones Boca Juniors 4, Huracán 4 ,Rampla 1