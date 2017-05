Guardavidas inician capacitación en RCP a funcionarios de Intendencia y municipios

Curbelo: “Para llegar a todos hay que arrancar por casa”

Un total de 30 guardavidas desempeñan funciones en baja temporada en Maldonado, fundamentalmente con el objetivo de cubrir todas las piscinas del departamento (Maldonado, San Carlos, Cerro Pelado, Pan de Azúcar) a la que sumará la de Piriápolis. En dialogo con Semanario Realidad, el coordinador del área de guardavidas Carlos Curbelo manifestó que para el año 2017 la prioridad es dotar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles de los conocimientos para realizar una Resucitación Cardio Pulmonar (RCP), aprovechando que dentro de la brigada hay tres instructores del Ministerio de Salud Pública, Pablo Techera, Edy Machado y Ariel Machado. Dichos cursos arrancaran con la brigada misma, pues ya se ha puesto como condición para el año entrante que todos los guardavidas deberán tener esta capacitación para poder ingresar a trabajar. “En segundo término la intención es realizar la capacitación a todo el funcionariado de la Intendencia y de los municipios, sección por sección, hasta llegar al máximo de funcionarios posibles”, explicó Curbelo, trás advertir que para lograr el objetivo propuesto lo primero es “arrancar por casa”.

Con el aporte de la Dirección de Deportes se adquirió el material necesario, muñecos y desfribilador artificial para no estar dependiendo del material del MSP que normalmente esta ocupado. “Cuanta más gente conozca esto más cuidada va a estar la ciudadanía, por eso queremos arrancar por casa, para luego de los funcionarios municipales arrancar con el ciclo básico, de quinto y sexto año del liceo”, indicó Curbelo además de admitir que también el proyecto será planteado al Director de Tránsito para que sea de obligatoriedad a quienes desempeñan tareas como cuidacoches. El proyecto resulta prioritario, “basta con recordar lo que pasó en el verano donde se dieron dos infartos en las playas y gracias a los guardavidas que tenían esta capacitación se salvaron”.

Escuela de salvamento acuático

El impulso que le dará a la capacitación RCP no es el único proyecto de los guardavidas para el 2017. Según nos indicó Curbelo, dentro de las piscinas departamentales en conjunto con los profesores será un objetivo crear una escuela de salvamento acuático. “Hay muchos chiquilines que terminan el nivel 5 de natación y no tienen la posibilidad de seguir en el plantel y tampoco tienen la edad para ir a pileta libre. Quedan en una nebulosa sin actividad, normalmente en edades que van de 11 a 14 años”. A esta franja apunta el proyecto al cual se evitó ponerle “escuelita de guardavidas” pues a esa edad “pueden arrancar para la playa y pensar que son guardavidas pero no los son aunque van a tener un conocimiento y un entrenamiento importante”. También en el año los trabajadores del mar destacan el aporte que se intenta realizar en la educación a escolares sobre los cuidados que se deben tener en una zona altamente vinculada con la costa. “Primero hacemos hincapié en lo que son las corrientes marinas, los respetos que hay que tenerle a un espejo de agua, recomendando que siempre la gente se baje donde hay una torre de guardavida. Lamentablemente la mayoría de los siniestros pasan cuando están lejos de la torre o no hay cobertura”, concluyó.