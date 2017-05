Diputado Pérez pidió con un año de anticipación que se corrijan problemas locativos en enseñanza para el inicio del 2018

“Ya pasó lo más importante, pero lo digo con un año de antelación a ver si alguien se da cuenta de lo que hay que hacer en el departamento de Maldonado, y capaz que en todo el país”. Así abrió su alocución en la Cámara Baja el diputado del Frente Amplio, Dr. Darío Pérez, hablando de las dificultades de locación que debió enfrentar el departamento de Maldonado en el inicio del año lectivo.

Reconoció el legislador que Maldonado presenta un extraordinario crecimiento demográfico y un elevado porcentaje de jóvenes en edad de estudiar en los diferentes subsistemas. Sin embargo, tiene algunas dificultades para la planificación, por la población trabajadora flotante que, muchas veces, acompañada de sus familiares, va y viene según la oferta de trabajo. “Al comienzo del año lectivo nos impactó la enorme cantidad de estudiantes del segundo ciclo que, estando inscriptos, no tenían dónde concurrir debido a la inexistencia de cupos. Además, hay una carencia de funcionarios, por ejemplo, en la UTU de San Carlos; allí se sabía de antemano que los únicos tres funcionarios del personal de servicio se iban a jubilar, y así sucesivamente”, relató el hombre fuerte de Cabildo 1813. “No estamos diciendo que se les escaparon doscientos o trescientos estudiantes, lo que hubiera estado dentro del rango de la normalidad, sino de casi tres mil estudiantes con destino a Secundaria y UTU que quedaron esperando una solución”, dijo Pérez, asegurando que las soluciones tardías y a los tropezones van dejando por el camino a jóvenes que habían tenido la voluntad de inscribirse y de comenzar o de recomenzar sus estudios. “En el caso del liceo nocturno de Maldonado, unos seiscientos inscriptos comenzarán sus estudios casi dos meses después del inicio de las clases. Otros casos se han solucionado a las cachetadas y como se ha podido, alquilando sedes de colegios privados que se fundieron o metiendo muchachos en contenedores”.

Agregó Darío Pérez que si bien desde 2013 se incluyó en el presupuesto quinquenal la creación del tercer liceo de San Carlos aun no se ha concretado, reconociendo además que el Liceo Nº 2 tenía ochocientos inscriptos, pero su capacidad es para cuatrocientos estudiantes. Entre otros problemas existentes este año, el legislador mencionó que antes de iniciar el año se sabía que por falta de funcionarios, la UTU de San Carlos no tenía quien realizara la limpieza. “Así fue pasando este tiempo mientras hablo me voy calentando nuevamente , y recién ahora se está solucionando mal y a medias este problema para una cantidad de muchachos que querían estudiar”. “No sé cómo catalogar esta situación que vivió la enseñanza en Maldonado. Solo voy a pronunciar algunas palabras: imprevisión, ineficiencia, falta de planificación, desidia, ineptitud. ¿Cuál es la palabra que corresponde cuando hay tres mil muchachos que no pueden estudiar? Como no quiero pasar más vergüenza ajena porque el que gobierna es mi partido, quiero que las autoridades de la enseñanza, de UTU, de Secundaria y del Codicén se enteren de esto con un año de antelación, no sea cosa que para el año que viene en vez de tres mil, sean cinco mil los estudiantes que queden afuera”.