Para la alcaldesa es “una forma de acercarse al vecino y generar identidad”

A mediados de esta semana, se cortó la cinta para el nuevo local del Municipio de Maldonado, en la remozada ex Estación de AFE ubicada en la intersección de Batalla del Cerrito y Joaquín Suárez, en la zona del Barrio Rivera. La alcaldesa Dina Fernández Chaves destacó que se trata del “sueño de la casa propia que será aprovechada por el pueblo y el gobierno local”, y que consiste en un logro del Concejo de ese Municipio. Con este paso indicó que se logrará trabajar en la identidad de Maldonado, por lo que ahora sí se podrá alcanzar la función descentralizadora que debe desarrollar el gobierno local; asimismo, este hecho le brindará la cercanía suficiente a la ciudadanía para que haga llegar sus inquietudes al señalar que se trata de “un escritorio más cercano y accesible al vecino”. La ex Estación de AFE -fundada en el año 1910 como Estación de Trenes, y que también funcionó como escuela y liceo, es ahora un “mostrador de cercanía” para brindar mejores servicios. “La gente en una ciudad capital no entiende muy bien cual es la función de un municipio, porque a pocos metros tiene una Intendencia y no encuentra mucho el objetivo de una autoridad local”, explicó.

En un aparte con los medios de comunicación Fernández Chaves recordó que la Ley de Municipios da competencias en todos los aspectos, en espacios públicos, en recolección de basura, además de otros temas, “hoy con esta nueva sede un montón de cosas, van a ser más fáciles para muchos pues ir al municipio por una gestión es mejor que recorrer el edificio de la Intendencia sin saber como hacer el trámite”.

En un punto saliente de los objetivos planteados por la administración de Dina Fernández Chaves se encuentra reforzar la identidad, “Maldonado es un pueblo atípico, la mayor cantidad de la gente que habita en esta ciudad ha venido de otros departamentos, eso nos quita identidad. Uno de nuestros objetivos es ir recuperando el patrimonio histórico, lo hicimos con El Molino, ahora con la estación y pensamos seguir en este proceso”, dijo. Admitió además que la llegada de habitantes de otros departamentos a vivir en la zona “hace que falte un sentimiento de pertenencia y la identidad se construye”. En la remodelación de la Ex Estación, que se realizó con personal de la Intendencia se gastaron unos 90.000 dólares y además de las oficinas se dotó al edificio de una moderna sala de conferencias donde se intentará que todas las organizaciones de la ciudad la utilicen.