Mesa Política del FA “avisó” como procederá su bancada en la votación de los proyectos de construcción que están a estudio en la Junta

De acuerdo con el informe elevado a la mesa Política del Frente Amplio por la Comisión que está estudiando las Consultas de Viabilidad de proyectos de construcción que el Ejecutivo remitió a consideración de la Junta Departamental; y partiendo de la base que el propio Frente Amplio ha logrado que el Ejecutivo remita la normativa nueva para la Avda. Roosevelt que extiende la actualmente vigente hasta Avda. España y las recomendaciones del informe de la Comisión y los acuerdos que han sido elevados la Mesa Departamental del Frente Amplio resolvió una serie de cuestiones que hizo públicas en conferencia de prensa al final de la semana pasada.

En primer lugar recomendó a su bancada que exija que la Comisión de Obras de la Junta Departamental trate inmediatamente para elevar al Plenario del legislativo la normativa de Roosevelt (expediente 0005/2015) y devuelva el expediente 0158/2017 al Ejecutivo, en tanto el mismo puede tratarse en el ámbito de la nueva norma a aprobar y constituye un proyecto interesante que comprende dos torres de veinte pisos a construir en el predio de Roosevelt y Dodera. También la Mesa Política pidió que la Comisión de Obras de la Junta Departamental trate inmediatamente para elevar al Plenario del legislativo el siguiente grupo de expedientes, por considerar que dichas consultas de viabilidad contienen excepciones a la normativa de orden menor, y representan proyectos de distintas zonas del departamento (Piriápolis, Manantiales, Punta del Este, Solanas) que pueden dinamizar la actividad laboral en la industria y efectivizar corrientes de inversión: a-) Exp. 176/2017: 1 Bloque de 5 pisos en Piriápolis. b-) Exp. 170/2017: 3 Bloques de Subsuelo, Planta Baja y 2 pisos altos en Manantiales. c-) Exp. 159/2017: 1 Bloque Planta Baja y 9 pisos en Francisco Salazar. d-) Exp 162/2017: 1 Bloque de Planta Baja y 9 pisos en La Pastora. e- ) Exp. 157/2017: 2 Torres de Planta Baja y 12 pisos en La Pastora. f-) Exp. 169/2017: 1 Hotel de 2 bloques de 5 pisos en Rincón del Indio. g-) Exp. 149/2017: 6 bloques de Planta Baja y 4 pisos en Solanas. También la resolución de la Mesa Política del FA advierte que la bancada del FA no aprobará ninguna consulta de viabilidad con excepciones que no incluya la obligatoriedad de que los proyectos que las instrumenten vuelvan a la Junta Departamental para su aprobación una vez que se presenten y tampoco aprobará ninguna consulta de viabilidad con excepciones que no incluya la cobranza del Retorno por Mayor Valor (eventualmente con coeficientes variables a acordar) u otras contrapartidas a estudiar. De la misma manera procederá, no aprobando, ninguna consulta de viabilidad con excepciones que no incluya plazos de comienzo de obra, plazos de terminación, plazos de estudio por parte de la administración, conexión regular a las redes de saneamiento, y certificación de categoría hotelera (en los casos que corresponda).