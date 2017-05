Ediles frenteamplistas denuncian a la Intendencia frente a AGESIC por su negativa a brindar acceso a información publica

Los ediles frenteamplistas Leonardo Delgado y Fermín de los Santos de la lista 738, presentaron una denuncia en Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento frente a la respuesta negativa que dio la Intendencia de Maldonado, a 17 solicitudes de datos públi-cos. AGESIC, y particularmente su Unidad de Acceso a la Información Pública – creada por la ley 18.381 como órgano desconcentrado de AGESIC con los cometidos expresados en el Art. 21 de di-cha ley-, tiene la finalidad dispuesta en el lit B) del mencionado Artículo de: “controlar la implemen-tación de la presente ley en los sujetos obligados”,.en virtud de lo cual es un organismo pertinente para conocer en las situaciones de violación a la ley 18.381.

Según indicaron los mencionados curules, en los meses de diciembre y enero, los ediles habían presentado 17 solicitudes de información por este nuevo mecanismo de la ley aprobada en 2008, relativos a asuntos concernientes a tres Direcciones Generales (Administración y Recursos Humanos, Integración y Desarrollo Social y Hacienda) y que abarcaban varios temas (Situaciones funcionales, Ingresos a la administración, Créditos presu-puestales, Sanciones, Recaudación Departamental, Ampliación de información de Rendiciones de Cuentas, Gestión de Centros de Atención Infantil de Verano. Los pedidos de informes de los legisla-dores frenteamplistas abarcaban temas vinculados con la información económica y financiera relativa a 2015 y 2016; detalles de la emisión de la Planilla de Contribución Inmobiliaria de 2017; contratos de la fundación “A Ganar”; llamados a Inspectores y a Chóferes, e ingresos de Becarios y Pasantes; procedimiento disciplinario sobre un funcionario ex dirigente de Adeom que dormía sobre una ban-dera nacional en horario de trabajo; contratación de familiares del Intendente; funcionarios en comi-sión que perciben diferencias salariales, ascensos, cambios de regímenes horarios y cobro de primas, régimen de retiro, ingresos a la administración.

Según indicaron los ediles del FA, la respuesta de la Dra. Graziuso de Asuntos Legales de la Intendencia ante la solicitud de esta información respondió que “en razón que el solicitante es edil departamental, debe canalizar sus pedidos a través del proce-dimiento previsto en la Constitución de la República, el art. 284. Además, como Edil, no puede tra-mitar asuntos particulares o propios de ningún tipo ante el Gobierno Departamental, por lo que le está vedado recurrir al prescripto por la Ley de Acceso a la Información Pública ya que en la Constitución no existen excepciones al respecto, conforme su art.291 nral 2º), cuya inobservancia implica la pérdida inmediata del cargo art.292 de la Constitución patria; siendo la situación presente, de estarse tra-mitando un asunto propio puesto que lo hace en forma personal y el propio Edil así lo afirma en su escrito”. Para los curules, “esta respuesta, que no tiene antecedentes en gobiernos anteriores en Mal-donado, motivó un pormenorizado análisis y cuestionamiento y la presentación de las impugnaciones correspondientes”.

Según informaron los mencionados ediles “ante esta repetición de la antojadiza, equivocada, malintencionada y ocultante interpretación de los derechos de los ediles, de los ciudada-nos y de las normas vigentes respecto al derecho al acceso a la información pública, que realiza la Dra. Graziuso, se ha decidido informar de la situación al organismo que por imperio legal tiene la facultad y obligación de “controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados”. Simultáneamente se realizó la misma denuncia en otros ámbitos especializados referentes al tema del derecho al acceso a la información pública, y se preparan las actuaciones judiciales correspondientes.