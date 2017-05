Antía sentenció que el desorden de la anterior administración se reflejó en el estado en que quedó Maldonado

Intendente pone la mira en recuperar al departamento de la “dejadez” en la que estaba

Presente en el corte de cinta de la inauguración de las nuevas instalaciones del Municipio de Maldonado en la Ex Estación de AFE, el Intendente Enrique Antía admitió que se viven tiempos de “reciclaje, tratando de poner en valor a muchas obras del departamento de Maldonado que se “habían venido abajo”.

Según el jerarca los primeros esfuerzos son para recuperar todo lo que estaba en malas condiciones. Comenzando por la licitación que se realizó para la puesta en valor de las terminales y siguiendo con muchas obras a nivel de cada una de las ciudades departamentales, Antía mostró por donde pasan sus intenciones e inversiones en el tiempo cercano. “La piscina de matro-natación, los techos en la Casa de la Cultura, los centros de barrio, el Museo Mazzoni, el frontón del Campus, el gimnasio, la recuperación a nuevo del área de calderas, filtros y cañerías del Campus”, enumeró en su lista. Agregó la Tribuna Sur del Campus donde se hizo la re cimentación y una prueba a de carga lo que permite su utilización total, no obstante que se realicen trabajos de impermeabilización. También mencionó Antía que en el propio edificio comunal se han realizado algunas mejoras, como la inauguración de una cantina en el quinto piso, en un espacio que estaba sin usar, además de una licitación de baños para discapacitados en la IDM que no habían y la reformulación de distintas áreas en el edificio comunal.

Afirmando que el trabajo es mucho estimó que hoy lo primordial es “recuperar muchos bienes patrimoniales. Creo que nos vamos a pasar los cinco años recuperando espacios. Ahora se licitan los pisos por donde andas los ómnibus en la terminal de Punta del Este, se limpiaron las pasarelas que en 10 años no se les había puesto Lusol para protegerlas de la lluvia. Se arreglaron las tablas”, afirmó. Para Antía, “es muy lindo hacer una nueva obra y cortar una cinta, pero no dejar venir abajo todo lo que había. Me parece de orden ubicarse en qué es lo prioritario. Como en una casa de familia lo primero es que no se venga abajo”, indicó. “Creo que es de buen orden de gestión empezar primero a recuperar lo que estaba en malas condiciones. Después vamos a tener que recuperar las calles. Hay algunas que tienen rajaduras en el pavimento. Y el agua se mete por ahí y termina rompiendo todo”, indicó. Concluyendo en sus intenciones el jerarca estimó que “la idea es que Maldonado y Punta del Este, vuelva a brillar”. “Hoy encontramos mucha dejadez. El desorden que empieza arriba termina abajo. Esa es la responsabilidad de gobierno. Cuando uno maneja la plata del pueblo, tiene que saber en qué gastarla”, concluyó.