Antía: “Gastamos menos y controlamos más”

El Intendente respondió a las críticas por sus nombramientos de cargos de confianza

Al regresar de su licencia, el Intendente Enrique Antía aterrizó en Maldonado en el medio de un temporal de críticas vinculadas a “polémicos” nombramientos de funcionarios de confianza en algunas áreas de la administración departamental. En el primer cruce que la prensa pudo tener con el jerarca Antía no reusó a declarar sobre el tema y dejó clara su postura al respecto, quitando trascendencia a lo que se pueda decir.

Explicó que los nombramientos se hicieron en el marco de la norma, dentro de la ley. Sentenció el jerarca que está habilitado para contratar hasta un 30% del total de funcionarios que ingresen a la Intendencia. Con la utilización de esa norma podrían ser 40 o 50 funcionarios los que podrían ingresar, no obstante ello, “ingresaron estos pocos ahora, en lugares que son cargos que importan. Tienen que responder a la gestión. No todo funcionaba bien en la Intendencia y precisamos espacios de responsabilidad y de control”. Indicó además que la polémica no debería existir pues son cargos a término, “entran conmigo y se van conmigo”, enfatizó. Ante la consulta, Antía mencionó no saber exactamente cuantos cargos de confianza hay actualmente en la administración, aunque admitió que son los “necesarios”, con un monto de dinero que iguala a lo invertido en el gobierno anterior. “Le hemos dado importantes cargos de confianza a los municipios, que antes no había”, indicó. “Estamos apostando a apoyar a los municipios y a la buena gestión de los diferentes alcaldes, sean o no de mi partido”, aclaró Antía, acotando que por ejemplo en San Carlos hay cuatro cargos de confianza y en Piriápolis dos, mientras que el resto de los municipios tiene uno. Volviendo al tema de la erogación que generan estos cargos, lo comparó con la administración De Los Santos. “A pesar de los cargos de confianza en nuestro primer año de gobierno gastamos dos millones de dólares menos, por todo concepto, que lo que había gastado el gobierno anterior”. Hablando del rubro cero (sueldos), afirmó que “lo importante es el balance final. Gastamos menos y controlamos más. Estamos haciendo mejor gestión”, subrayó.

ADEOMM en “línea con la administración saliente”

En referencia los dichos de dirigentes del gremio municipal y la defensa de la carrera funcional, El Intendente asumió que se trata de “una vieja bandera, defendiendo líneas políticas. Está claro que se está alineando con la administración saliente. No fue muy buena la administración saliente para la Intendencia de Maldonado, y por eso hubo que hacer estos cambios”, concluyó.