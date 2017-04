“Nuevas tecnologías combinadas con la informalidad es un combo letal”

Operadores inmobiliarios se reunieron con comisión del Senado por proyecto que regula plataformas informáticas de intermediación

Los integrantes de ADIPECIDEM, Presidente Jorge Díaz y vicepresidente Javier Sena, junto con integrantes de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones, Cámara Inmobiliaria de Rocha, Cámara Inmobiliaria de Colonia, Cámara Inmobiliaria Uruguaya y el Dr. Julio Facal asesor legal de dichas instituciones se reunieron con la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado, con el objetivo de aportar la visión del sector inmobiliario y sobre todo como afecta a dicho sector el proyecto vinculado con los servicios prestados mediante el uso de medios informáticos y aplicaciones tecnológicas. “Las Instituciones que participamos de la reunión discrepamos totalmente con el proyecto que está a estudio de dicha comisión, por no incluir al sector Inmobiliario en el proyecto de ley”, manifestaron a través de un comunicado. En el final del encuentro los senadores de dicha Comisión solicitaron la presentación de un proyecto de ley que vendría a regularizar las viviendas de alojamiento turístico de particulares en todo el país.

El senador Leonardo De León, presidente de dicha comisión, fue acompañado por la Senadora Daisy Tourné, y los senadores José Amorín, Omar Lafluf y Rafael Michelini. Al respecto del proyecto de ley: «Prestación de Servicios. Plataformas Informáticas de Intermediación. Regulación», el operador inmobiliario Javier Sena explicó a los legisladores que el proyecto “no encaja” con la actividad inmobiliaria. “Las nuevas tecnologías en sí no son perjudiciales, pero combinadas con el desarrollo de actividades informales hacen un combo que es letal para los Estados”, dijo alos legisladores el asesor legal Dr. Julio Facal.

Explicó que estas aplicaciones generalmente tienen un servidor en un país que no es el de origen y, por lo tanto, es difícil para los estados poder controlarlas. En segundo término, los usuarios no tienen el respaldo de una garantía legal ante el incumplimiento, y en tercer lugar, son una herramienta básica y fundamental que atenta contra la actividad formal, según los dicho de Facal. “No es lo mismo aquel que alquila su casa por una vez o para descontar la Contribución Inmobiliaria que aquel que lo hace de forma habitual y profesional, o aquel que alquila una habitación de su propiedad de forma habitual y profesional, o que desarrolla un edificio de apartamentos y lo alquila como hotelería informal de forma habitual y profesional. Todo esto se combina con el desarrollo de nuevas tecnologías que generalmente no están instalados en el país como, por ejemplo, el caso de Airbnb. Entonces, el Estado tiene que controlar y regular las actividades de aquellos intermediarios que se instalan debidamente en el país, sean presenciales, físicos o informáticos. En este sentido, una vez que estos intermediarios se instalan en el país, es deber del Estado establecer las formas en que los va a regular”, dijo el asesor legal en el encuentro.

Sentenció además que la problemática que hoy tienen las inmobiliarias es la siguiente: “Por un lado, el producto en sí, que es lo que están intermediando con un gran informalismo y, por otro, el intermediario informal que hoy no tiene una regulación legal. Para ello nosotros estamos trabajando en dos proyectos de ley, uno que tiende a regular la vivienda turística, tomando como ejemplo lo que hicieron las comunidades andaluzas en España o la Ley Alur en Francia, que establecieron claramente que todo aquel que desarrolle la actividad de alquiler de vivienda en forma habitual o profesional más de tantas veces en el año o con determinadas características necesariamente debe registrarse. Con respecto a la posibilidad de regular a todos aquellos que realicen esa actividad de intermediación, por lo menos, dentro del país, en el entendido de que la extraterritorialidad de la norma debe regular el comercio electrónico, quiero decir que los países no lo han podido solucionar, salvo con un tratado internacional, de doble tributación o alguna situación algún poco más compleja. Al mismo tiempo, trabajamos en otro proyecto de ley que tiende a regular el comercio electrónico, las plataformas informáticas y a crear una oficina de contralor y registro y certificación de página web, de forma tal que todo aquel que desarrolle una actividad de intermediación dentro del país a través de una plataforma informática pueda registrarse y ser confiable”. Añadió Javier Sena que el proyecto que estudia actualmente el legislativo “le pasa por alto a la actividad inmobiliaria, porque el problema más grave que tenemos está relacionado con los portales que ofrecen alquiler o venta de viviendas en el país y no pagan IRPF, comisiones ni ningún tipo de impuestos que obliga la ley dentro del país. Eso va en desventaja del que está establecido, como nosotros, que tenemos que pagar absolutamente todo. ¿Por qué la gente no pasa por las inmobiliarias? Porque nadie va a pagar un 20 % más si sabe que si lo hace a través de un portal no paga nada”. “Esto tiene una cantidad de problemas adicionales. Cuando se recurre a alguien que está establecido y dentro de las normas, como los corredores inmobiliarios de Maldonado, hay dónde recurrir. Nosotros estamos registrados en el Ministerio de Turismo, con un aval bancario, pero esas empresas que hacen intermediación en forma clandestina no lo tienen, por lo que dan un servicio malo y desprestigian al país. Por ejemplo, cuando se tienen problemas en este tipo de operaciones no hay donde recurrir, porque el portal está en Australia o en Estados Unidos. Por otro lado, hay que tener en cuenta todo el dinero que pierde el Estado, ya que no recauda absolutamente nada. Por la ley de reforma tributaria, a nosotros nos exigen que hagamos la retención del IRPF, por ejemplo, a los alquileres. Hemos pedido hasta el cansancio –y lo vamos a seguir haciendo– que se modifique la norma que nos obliga a ser agentes de retención, porque de esta forma nadie pasa por las inmobiliarias. Si fuera otro el agente de retención –el propietario u otro organismo–, recurrirían a nosotros y no tendríamos ese problema”. Agregó además Sena que “han cerrado una cantidad de inmobiliarias, se está quedando gente sin trabajo y nos vamos a estrellar contra un muro, porque vemos que no hay salida”. El presidente de ADIPECIDEM, Jorge Díaz reconoció que se crió “convencido de que no era conveniente regular nada. Mis padres, mis tíos y toda la gente que estaba a mi alrededor lo decía; sin embargo, en este país están reguladas las farmacias, las estaciones de servicio, la educación y la industria, todo menos la actividad inmobiliaria. Nosotros venimos peleando por la regulación de la actividad inmobiliaria desde hace nada más que treinta y cinco años; no es poco tiempo”, al tiempo de indicar que el sector inmobiliario solamente tiene ingerencia en un 7 u 8% del mercado. Al respecto el Senador Michelini lo consultó si en ese número se incluía solo alquileres dejando por fuera las ventas y Díaz respondió: “Todo el mercado inmobiliario. Cuando digo todo es todo y si no vaya al registro a ver en qué escritura dice «Inmobiliaria Dunas». No aparece. ¿Sabe por qué no aparece? Porque no vende nada”.

Orejas grandes

En el final del encuentro y luego que los legisladores escucharan la posición de los inmobiliarios fue el propio MIchelini quien pidió propuestas. “La primera cosa que quiero decir es que si nuestros invitados tienen un proyecto, que lo traigan. Somos de diferentes partidos pero todos tenemos las orejas grandes. La segunda cosa es que siempre fui partidario de regular este sector. En más de una oportunidad hemos empujado esto y habría que preguntarse por qué no se logró el éxito en treinta y pico de años. Lo tercero es que el hecho de que se regulen las plataformas no quiere decir que se esté regulando todo el sector”, enfatizó el legislador. Agregó además que tampoco quiere decir que no haya que hacer el esfuerzo. “Me parece que el problema aquí no solamente está en las plataformas sino también en la evasión, y creo que el mejor aliado es la propia DGI. No sé si no habría que empezar con un registro de viviendas porque si bien es cierto que Uruguay recibe tres millones de turistas, algunos van a hoteles, otros a campings y otros tienen su propia casa. Los que alquilan, lo harán mediante los jardineros, los porteros o las inmobiliarias, pero muchas personas son propietarias de varias viviendas y están al firme alquilando. Entonces, me gustaría que piensen en la posibilidad de comenzar con un registro de viviendas porque lo que tienen en común los portales, las inmobiliarias y los dueños de las casas de veraneo es que tienen la necesidad de anunciarlas. Si hubiera un registro, la DGI podría actuar muy rápidamente porque quien anuncia y no está en el registro recibe una multa. Quizás el error que cometimos algunos de nosotros fue intentar regular todo el sector, pero habría que empezar solo con un registro y dar potestad a la DGI para que actúe”.