Proponen ideas para solucionar falta de estacionamiento en la costa en temporada alta

En sesión de la Junta Departamental, el edil Juan Toledo, planteó la preocupación sobre la generación de grandes embotellamientos vehiculares en las diferentes playas de la costa de Maldonado. “Si bien tenemos algunos estacionamientos ya construidos, como en la playa Mansa o en diferentes paradores de la costa, aun faltan para cientos de vehículos que estacionan sobre la ruta o rambla costanera de esos balnearios”, dijo el curul. Advirtiendo que cada vez más centenares de vehículos estacionan sobre los canteros centrales, arriba de los médanos o sobre la misma ruta.

El legislador frenteamplista solicitó que se puedan hacer espacios cercados con madera, piso de balasto, como los de las paradas 25 a la 27 de la playa Mansa, y una cartelería para anunciar los mismos y mejorar el transito sobre las vías de circulación. El requerimiento es para todas las playas del departamento, pero fundamentalmente destacó que debería ser prioridad debido al flujo de vehículos y turistas que llegan a ellas, las siguientes zonas: en la playa Brava, a la altura de las paradas 26 y 28; en la zona de Manantiales, a la altura de la Ruta 104 ‒mejorando lo existente‒; a la altura de la Calle 14 de la Ruta 190, de la calle 27 de la misma ruta, que ya estaba designado desde 2009 y no se construyó; a la altura de Ruta 10 y Santa Mónica, etc. “Muchas de estas ya fueron solicitadas y aprobadas por administraciones anteriores y no se han construido”, dijo el edil. Agregó que las solicitudes se han presentado con cientos de firmas de vecinos a diferentes reparticiones municipales o por otros ediles y no tuvieron respuesta para su construcción. “Estos estacionamientos ayudarían a la no invasión de los vehículos a las playas y a respetar las dunas de nuestro ecosistema, que se están deteriorando por la falta de controles y escasa infraestructura que tenemos para los veraneantes en nuestras costas”, concluyó.