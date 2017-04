Con cuatro procesamientos se cerró la primera etapa del caso Cambio Nelson

Luego de extensas horas de indagatorias, relevamiento de testimonios y de un peregrinar de muchas personas por el Juzgado de Décimo Turno de Maldonado, a donde el viernes pasado llegó bajo extremas medidas de seguridad el propio Francisco Sanabria, quien había arribado al país procedente de Miami un par de horas antes, el Juez Letrado de 1º Instancia de 10º Turno de Maldonado, Dr. Marcelo Souto, dispuso el procesamiento de cuatro personas. Lo hizo por la presunta comisión de diversos delitos como libramiento de cheques sin fondos, apropiación indebida, falsificación documentaria e ideológica.

La investigación practicada permitió determinar al juez que Francisco Sanabria “con la colaboración, aunque en diferentes etapas, de Nelson Calvette y Soledad Ubilla se apropiaba, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, de dinero que le fue confiado o entregado por cualquier título que importaba la obligación de restituirlo o de hacer un uso determinado”. Además, en un contexto de falta de fondos en el giro del negocio, del cual era totalmente consciente, Sanabria, según informaron fuentes judiciales, “se dedicó a librar en forma sistemática diversos cheques, por importantes sumas”. De la investigación surgió además que a varios empleados del local se le realizaban declaraciones falsas para poder disminuir así los aportes de la empresa al BPS. “En atención al grado de lesión del bien jurídico tutelado, el tiempo por el cual se desarrollaron las conductas y la alarma social generada” se procesó a Francisco Sanabria, Nelson Calvette y Soledad Ubilla con prisión y sin prisión a la contadora Beatriz Silva, imponiéndosele a la misma como medida sustitutiva a la prisión el arresto domiciliario total por un plazo de tres meses.

Un extenso auto de procesamiento fue elaborado por el Juez Souto. De las 53 páginas que componen el mismo, donde se incluyen testimonios de los indagados, de testigos y de denunciantes, entre otras cosas, sustrajimos las consideraciones finales que hablan sobre “la prueba y su valoración”, además de las consideraciones finales del Juez y el futuro que tendrá un caso que aparentemente esta lejos de cerrarse:

“La valoración: – Analizado bajo la luz de las reglas de la sana crítica, el cúmulo probatorio alcanzado en esta etapa permite acceder a los elementos de convicción suficiente que permiten inferir prima facie y sin perjuicio de las ulterioridades del proceso, la participación del indagado en los hechos precedentemente relacionados.Así, como se desprende de lo que viene de decirse, ha de señalarse sumariamente que las múltiples pruebas reunidas en autos permiten concluir con el rigor propio de esta etapa procesal que: a) Que el indagado S. B. F. era titular de la sociedad CAMVIREY S.A. identificada con el nombre comercial “CAMBIO NELSON.”.- b) Que también trabajaban en la empresa el indagado C. G. N. D. que se desempeñaba como encargado y la indagada U. M. M. S. quien era Contadora y encargada del Tesoro.- c) Que CAMVIREY S.A. amplía su actividad comercial realizando un acuerdo con NUMMI S.A. (REDPAGOS), incluyendo una red cobranzas en todas sus sucursales.- d) Que en la empresa también se recibía dinero de particulares a los que se les abría una “cuenta corriente”, donde estos indicaban en algunos casos los gastos a realizar, por ejemplo pago de servicios y facturas varias.- e) En otros casos solo se depositaba el dinero, previo acuerdo de un cierto interés que en algunos casos alcanzaba el 9% anual.- f) Que se recibían depósitos en pesos uruguayos y dólares estadounidenses billetes y por sumas que variaban entre los $U10.000 (pesos uruguayos diez mil) a más de U$S 850.000 (dólares estadounidenses billetes ochocientos cincuenta mil).- g) Que surge de autos que el indagado tenía participación en distintas empresas del medio, las que fueron identificadas.- h) Que dichas empresas tenían cuentas abiertas en CAMVIREY S.A. y que por orden expresa del indagado S. B. F. ese dinero también se utilizaba para otros fines, como ser pagar sus cuentas personales así como gastos de dichas empresas.- i) Que también el dinero recibido por concepto de la red de cobranzas, los que contractualmente deberían ser volcados a NUMMI SA en un plazo de 24 horas, era utilizado para comprar divisas, para que el cambio pudiera operar, dicha decisión por lo general era tomada por el indagado C. G. N. D..- j) Que dichas conductas fueron provocando el vaciamiento de la empresa, generando serios problemas de liquidez.- k) Que las transferencias eran realizadas en su gran mayoría por la indagada U. M. M. S., quien era la encargada del Tesoro y tenía la llave electrónica destinada a tales efectos.- l) Que a los efectos de bajar los costos de la empresa el indagado S. B. F. organiza un sistema donde incluye a la indagada U. M. M. S..- ll) Así comienzan a liquidar los sueldos de los empleados por un importe bastante inferior, comunicando que varios trabajadores no concurrían a trabajar, cuando efectivamente lo hacían, buscando así disminuir los aportes al BPS.- m) Que S. A. M. B. trabajaba como Contadora la que se encargaba de la liquidación de los haberes de los empleados de la empresa y recibía las liquidaciones siendo ella la que recibía las liquidaciones, y a pesar de haber sospechado de la falsedad de la información que recibía, y haber consultado decidió continuar imprimiendo la información.- n) Que enfrentando todo ese problemas de liquidez, el indagado S. B. F. libra una cantidad importante de cheques sin provisión de fondos, habiendo sido alguno de ellos presentados al cobro y devueltos por el Banco contra el cual habían sido librados.- ñ) Que algunos tenedores de esos cheques y titulares de cuentas abiertas en la empresa CAMVIREY S.A. se presentaron radicando la denuncia respectiva. o) Que la semiplena prueba sobre la participación del indagado emerge de las declaraciones obrantes en autos, y en especial de la propia confesión de los indagados. – La congruencia y armonía de tales declaraciones así como la restante prueba incorporada al proceso hace que pueda concluirse prima facie que los hechos relatados sucedieron según fueran relacionados anteriormente”.