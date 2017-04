Asentamientos y proyectos edilicios puso sobre la mesa Antía ante los diputados departamentales

De Los Santos adujo problemas de agenda que le impidieron asistir a la reunión

El jefe comunal presentó los avances en relación con soluciones habitacionales y realojo de los asentamientos Kennedy y El Placer. Además, las direcciones generales de Planeamiento y Urbanismo de la IDM expusieron detalles sobre los múltiples proyectos de inversión entregados ante la Junta Departamental de Maldonado.

Enrique Antía, expresó que “es una satisfacción tener una reunión de trabajo con todos los partidos políticos del departamento”. lo dicho al respecto que la referida presentación fue ante todos los legisladores nacionales por Maldonado, con la salvedad de la ausencia del diputado del Frente Amplio, Oscar De Los Santos. Participaron del encuentro con autoridades del ejecutivo los diputados Elisabeth Arrieta y Federico Casaretto del PN, Germán Cardoso por el PC, Darío Pérez del FA, Carlos Pérez de Asamblea Popular y Heriberto Sosa por el PI. En referencia a los informes brindados en materia de asentamientos Antía adelantó que este año comenzarán los primeros traslados. El jerarca municipal destacó que los propios legisladores ofrecieron su aporte para lograr la instalación de una policlínica de ASSE en el nuevo barrio, además de continuar con las gestiones para el traslado de la Escuela Nº 21 y del CAIF a ese espacio.

El Ejecutivo, ante pedido de los propios legisladores, entregará por escrito la información referida al realojo de los asentamientos para que los legisladores puedan trabajar desde el Parlamento. En otro orden del encuentro se supo que Antía y su equipo presentó las fachadas, detalles, explicaciones sobre las normativas y la importancia de las inversiones que integran los 17 proyectos previstos por la actual administración y que deberán ser aprobados por la Junta Departamental. El Intendente informó a cámaras empresariales de la zona sobre los proyectos y en el día de hoy mantendrá un encuentro con alcaldes de los municipios de Piriápolis, San Carlos, Punta del Este y Maldonado, ya que son las zonas en las que se prevé el desarrollo y la ejecución de estas importantes obras. Antía reconoció a los medios que todas las inversiones que se hagan en Punta del Este tienen que tener las características de calidad urbanística para que la zona siga “siendo un lugar de lujo, como se percibe desde afuera”.

Muestras de optimismo

Los legisladores catalogaron de muy positiva la reunión a la que fueron convocados por parte del intendente, Enrique Antía y valoraron los avances rápidos para el realojo de los asentamientos. El diputado Federico Casaretto dijo que se está avanzando más rápido de lo previsto y se liberará en breve el asentamiento El Placer. Dijo que además se vienen soluciones para la gente que está en el sistema formal y que tiene un ahorro y trabaja, como las viviendas de Urbaneste permitiendo lograr acceder en breve a apartamentos de bajo valor en el mercado. También destacó los grandes proyectos con los que vuelve la obra a Maldonado. “Hay proyectos muy buenos y los que tengan que tener modificaciones, será por ejemplo en aquellos donde se deberá evitar la sombra en la Playa Mansa”, dijo el legislador nacionalista. Heriberto Sosa, referente local del Partido Independiente sostuvo que es muy positivo y conveniente estar informados y de esa manera poder “ayudar en lo que se pueda”. Germán Cardoso aseguró que “es muy importante el progreso y el trabajo, siendo muy cuidadosos del tema medio ambiente”. Tomó en cuenta además que los proyectos no solamente dan trabajo en la construcción, ya que cada torre, genera, luego de terminada “ 40, 50 o 60 puestos de trabajo permanente”. La diputada Arrieta destacó que el “ejecutivo avanzó en los planes comprometidos y el proceso resultó ser más rápido”. Agregó que surgieron deberes para los diputados de empujar para que se “pueda conformar una policlínica, un CAIF y una escuela en las zonas donde serán realojadas las familias”. La falta de trabajo en todo el país pero en Maldonado en particular, es una de sus preocupaciones, “acá es tan dependiente de la construcción que se hace sentir en todos los barrios”. Quien no brindó declaraciones al final del encuentro y prefirió irse en forma rápida del quinto piso fue el diputado Darío Pérez.

¿Otra vez será?

La usencia del encuentro fue la generado por Oscar De Los Santos quien respondió a la invitación con una explicación que también conocimos los medios. “Dado el escaso margen de tiempo de la llegada de la invitación, me resulta imposible concurrir el próximo lunes a reunirme con usted. Le solicito me proponga otra fecha y le acompañaré para conversar respecto a los temas propuestos”, explicó De Los Santos en su respuesta a la invitación de la Intendencia.

Al respecto, el Intendente Antía reconoció que “siempre estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo. Lo tengo que hacer, es mi obligación como Intendente”. No obstante ello, indicó que era “una lástima” la no participación del diputado de Alianza Progresista, en lo que calificó como “una linda reunión”, donde por ejemplo participó hasta el diputado suplente de Asamblea Popular, dejando entrever que De Los Santos también pudo haber enviado a algunos de sus suplentes.

Tres años de antiguedad para obreros

En la Junta Departamental y en su calidad de edil del Partido Nacional, Damián Tort propuso que se incluya un artículo que refiera que las personas que empleen para llevar adelante los proyectos edilicios que se han puesto a estudio en el plenario, sean del departamento de Maldonado por lo menos con 3 años de antigüedad y el traslado de la credencial de una antigüedad superior. El objetivo del curul es que esta condición se cumpla para todos los proyectos presentados en este año en curso, priorizando así la mano de obra de nuestro departamento. También en la Junta Departamental, el edil Santiago Pérez, hizo referencia a los proyectos de inversión y propuestas de construcción y desarrollo, presentados por el Ejecutivo.

El curul nacionalista admitió que se debe “ser muy cuidadosos, transmitiendo un mensaje certero y seguro en el inicio de los proyectos. Para todos los proyectos presentados se exigirá el cumplimiento de un cronograma de obras para así poder evitar especulaciones y generar falsas expectativas”. Agregó el edil que “en ningún caso vamos a facilitar la puerta para los especuladores; trabajaremos con inversores serios con el compromiso de empezar a trabajar. Y algo muy importante, trabajaremos para darle prioridad a todos aquellos trabajadores que ya trabajan en el departamento de Maldonado”.

Para los Socialistas el procedimiento “no es serio”

La Departamental Maldonado del Partido Socialista reunida el día 22 de Marzo de 2017, resolvió que “permitir la realización de inversiones y proyectos a base de excepciones en cada caso concreto no resulta serio y a la vez no es seguro ni para los inversores ni para los trabajadores”. En el comunicado de los socialistas donde se hace mención a la importancia del trabajo y de la reactivación departamental, indican que “el FA debe de mantener su posición histórica en cuanto a no aprobar ni aceptar excepciones en materia de proyectos de construcción”. “Sin perjuicio de ello como actitud responsable de nuestra fuerza política, entendemos que si del estudio de los proyectos presentados en cuanto a su viabilidad y teniendo especial interés entre otros en el impacto ambiental que el proyecto pueda imponer, surge la necesidad de modificar las ordenanzas de construcción generales vigentes, en ese caso se deberá trabajar para lograr un acuerdo político que permita modificar esas ordenanzas, para una aplicación general y no solo para el caso concreto como se pretende”, agrega. Concluye el comunicado que “el Frente Amplio deberá exigir la reinstalación del mecanismo de retorno por mayor valor que el intendente Antia dejo sin efecto”.