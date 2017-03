“Seguridad, inversiones y trabajo”; las fortalezas con las que se defendió Antía en la interpelación

Extensa interpelación al Intendente Antía con un final esperado

El resultado positivo del Centro de Videovigilancia, la presentación de 17 proyectos para generar inversión y que “la casa está en orden, a pesar de la pesada herencia dejada por la administración anterior”, según fuentes del Ejecutivo, son “cuestiones irrefutables”.

Termina una semana donde las jerarquías del Partido Nacional aseguran que “se pusieron las cosas en su sitio” por el gobierno departamental que encabeza el Intendente Enrique Antía. Quienes son consultados afirman que se sorteó con éxito un llamado a sala de más de 11 horas, en donde la administración defendió los ajustes realizados en la contribución asegurando que se aplica “justicia tributaria y no tarifazo”, como denuncia el Frente Amplio. Esa comparecencia se basó en dejar claro el punto de partida para el actual gobierno departamental, un detalle no menor para cualquier gobierno.

El PN recordó que está demostrado que la deuda dejada fue de 93 millones de dólares, a lo que hay que sumar juicios y deudas con empresas por parte del gobierno anterior (reconocidas por los propios empresarios a los que se les adeudaba), según informan las fuentes consultadas. En la interpelación, Antía y su equipo jerárquico aseguró que el presupuesto aprobado por la Junta Departamental habilitó a la Intendencia a ajustar los valores imponibles en el equivalente al IPC anual (8,1%) por lo tanto, para la administración, queda claro que no se puede hablar de tarifazo. Agregaron además que tanto en los padrones reaforados como los mínimos que pagaron los contribuyentes, se mantuvo la tendencia de pago durante enero y febrero de 2017 en comparación con 2016. Entre los datos entregados en la larga noche de la Junta se pudo saber que la recaudación de enero de 2017 fue 11,34% más, a valores constantes y la de febrero 8,79%.

Antía acusó al Frente Amplio de haber buscado que la gente no pagara y afectar con ello la recaudación. Dijo que hubo “dirigentes que dieron manija y encabezaron marchas en ese sentido”. Mientras el jefe comunal hablaba, se mostraban imágenes de la marcha en Piriápolis y algunos dirigentes nacionalistas señalaban que era encabezada por la presidenta del FA de Maldonado, Susana Hernández, ediles del FA y otros dirigentes. También exhibió recortes de prensa de enero y febrero con declaraciones de ediles y el ex intendente Oscar de los Santos, hablando de tarifazo, “en un claro llamado al no pago”, dijo. Antía rechazó la propuesta del Frente Amplio de gravar más a Punta del Este, porque dijo, el balneario ya carga con un alto porcentaje de pago, que sostiene incluso a localidades donde la morosidad es del orden del 40% como San Carlos. Señaló que se aplica Justicia Tributaria dado que el 75% del presupuesto recae en Punta del Este y zonas de la costa. “No tirar la piola” pidió Antía y lo graficó: “Un solo edificio en Punta del Este, (Milenium) aporta por concepto de contribución más que Aiguá, Pan de Azúcar y Gregorio Aznárez juntos”.

En el llamado a sala Antía anunció que habrá un reaforo casa por casa y realizado con un equipo de funcionarios de la comuna, no externo. Con respecto a los mínimos, que aumentaron, el gobierno departamental señaló que hoy está fijado en 6650 pesos con el sistema de videovigilancia incluidos. Son 554 pesos por mes, importe por el cual los vecinos reciben todos los servicios de la Intendencia de Maldonado. El aporte del incremento de los mínimos resultó 2,1% en el total. En el caso de los baldíos, el objetivo de la IDM es distribuir la cantidad de baldíos en áreas urbanizadas que ya tienen servicio. “Ese es el objetivo del impuesto, no es un instrumento de recaudación. Este tributo representa un 5% de la recaudación total de la Intendencia. El incremento del baldío aportó 1,7% del ingreso total”. Explicaron los jerarcas que se trabajó técnicamente sobre los terrenos de primera y segunda fila de la costa, con un equipo multidisciplinario. Terrenos de alto valor, y se puso tope promedio de 10 mil pesos anuales por cada incremento. Los padrones reaforados pesan 3,1% en la recaudación. El incremento del reaforo aportó 1,1% y no aumentó la morosidad.

Para la oposición las explicaciones fueron insatisfactorias

El edil Leonardo Delgado, quien fuera el interpelante en la noche del viernes pasado, “Antía no respondió a lo solicitado por la bancada del Frente Amplio”, asegurando que además, mintió, pues mientras que se hablaba que no habían existido reaforos y ajustes en la alícuota, el curul aseguró tener documentación que abalaba esta situación. “Aseguraron que en algunos territorios eran los terrenos de más de 800 metros los únicos que habían cambiado y tenemos documentación que certifica que terrenos de 550 y de 600 metros también cambiaron en un reaforo”, dijo el edil del sector del diputado Oscar De Los Santos en declaraciones a FM Gente. “El gobierno departamental viene a la interpelación, desvía el tema para lo que estaba convocado, hacen una serie de apreciaciones que son falsas y cuando hablan del tema por el que fueron citados, siguen falseando los datos y mintiendo”, sentenció el curul frenteamplista. “No podemos decir que las palabras del intendente departamental fueron satisfactorias. No las fueron. Porque no hubo respuesta y porque además se falsearon los datos. Mintieron en los reaforos y mintieron en los mínimos”, dijo. Al respecto de la interpelación, también se conoció una declaración de la lista 738 en respaldo a lo actuado por el edil Delgado, tildándolo como “ampliamente satisfactorio”. “Más allá del desenlace previsible con la votación mayoritaria del Partido Nacional apoyando al gobierno, el desarrollo de la interpelación, los serios análisis y los sólidos fundamentos realizados por parte del edil Leonardo Delgado, la actuación de otros ediles de la Bancada del Frente Amplio, el trabajo de preparación previo desarrollado por la comisión de apoyo de la fuerza política, y el debate producido en la Junta Departamental han dejado en evidencia la falta de explicaciones y argumentos del gobierno, la imposibilidad de contestar ninguna de las preguntas realizadas por el Interpelante, y han transparentado dos concepciones opuestas en referencia a las políticas tributarias departamentales: la concepción progresista del Frente Amplio que defiende los intereses de los sectores más castigados económicamente de la población, y la concepción regresiva y de derecha del gobierno de la concertación del Partido Nacional, el Diputado Germán Cardozo y de la que también participó Francisco Sanabria”, indica el comunicado del mencionado sector. En el intercambio con la oposición el Intendente Antía tomó nota de una propuesta del edil de Cabildo 1813, Andrés De León, para que se estudie caso a caso los reaforos en una comisión multisectorial con la participación de todos los partidos y se revea el tema de los aumentos de los terrenos baldíos.

Herencia maldita

El Director General de Hacienda, Luis Eduardo Pereira, aseguró que no se puede desconocer las “tempestades que trajeron estos lodos” y rechazó que se quiera hacer aparecer al Ejecutivo actual como causante de fenómenos malos, cuando no directamente perversos. Sostuvo que cuando asumió la actual administración del intendente, Enrique Antía, “no había un peso en caja, o dicho de otro modo, lo que había no era de la IDM”. Señaló que se debían, ya vencidos, $U 198 millones por el cambio de luminarias, por ejemplo, suma que debió pagarse el 30 de junio de 2015 porque no se pagó por la administración saliente.

Reveló que instalada la actual administración, hubo que firmar “sendos convenios” con empresas adjudicatarias acreedoras lográndose cancelar estos adeudos sin multas ni recargos. Pereira, enumeró la “herencia” dejada por el gobierno anterior y en esa línea recordó que se debía terminar y pagar el Centro de Convenciones y Predio Ferial y ya había sido utilizado todo el dinero del supuesto aporte del gobierno central y casi la totalidad del préstamo del BROU.

En otro momento de su alocución Pereira reveló que detectaron, como parte del desorden dejado por la anterior administración, que desde su construcción, la factura de energía eléctrica de la totalidad de un complejo de Aparicio Saravia la paga la Intendencia de Maldonado y nunca se habían terminado los trámites para que cada una de las viviendas dispusiera de su medidor de energía. Afirmó además que “el servicio de energía eléctrica Cuenta 9682501000 que pagó durante 8 años la IDM correspondía a OSE”. El Intendente Antía, hablando de la necesidad de ajustes en la contribución afirmó que los recursos sirven por ejemplo para el servicio de vigilancia que ya muestra frutos. “Desde la puesta en funcionamiento de dicho centro, las rapiñas bajaron un 40%”,aclarando que el 74% del adicional por videovigilancia (mínimo 08 pesos por mes), otro de los cuestionamientos del FA en la interpelación, lo paga Punta del Este y la costa (José Ignacio, La Barra, Manantiales, Punta Ballena) y 26% el resto del departamento.

El jefe departamental defendió la decisión que tomó la administración respecto a las variaciones en este tributo y desde el inicio de la noche aclaró que concurrió a dar una respuesta cuando culminó el periodo de pago de la contribución porque “la responsabilidad de gestión es nuestra y no íbamos a atentar contra las posibilidades de recaudación del departamento”. En definitiva y luego de una extensa jornada, aparecieron las dos mociones, una en mayoría con 16 votos (del PN) aprobando las explicaciones del Intendente y una en minoría que obtuvo 15 votos (de la oposición) que declaró insatisfactorias dichas explicaciones.