Oscar De Los Santos y Darío Pérez “se cruzaron” y el salpique llegó hasta el Presidente de la República

La interna del FA en el momento “más caliente” generado por el cruce de sus dos pesos pesados en Maldonado

Si hay una virtud que tienen los dos referentes principales del Frente Amplio en Maldonado, es su frontalidad y que si bien la doctrina partidaria muchas veces les pretende marcar la cancha, en el momento en el que “explotan” van al frente y no los detiene nada. En la vieja historia del enfrentamiento en Maldonado entre los diputados De Los Santos y Darío Pérez, el caso Cambio Nelson fue el detonante y la bola parece imparable.

Seguramente, ni queriendo, Francisco Sanabria podría haber generado una brecha tan grande en la interna frenteamplista, que puso a la luz pública lo que para el mundillo político no era ninguna novedad; los desencuentros históricos entre “Darío” y el “flaco”. Todo nació una semana atrás, en esos días, dichos del edil Andrés De León apoyados por Darío Pérez desataron la ira en una carta que ya publicamos del diputado De Los Santos contestando que no lo unía relación con el grupo Sanabria y que era una falsedad que los votos colorados definieron la victoria del actual diputado en la Intendencia en 2005. Pero cuando parecía tocar fondo, todo continuó y en los últimos días los descargos y ataques de unos y otros no han cesado. Una nota con una dirigente “x” no lo podría resumir de ninguna manera, apelar a un completo informe de lo acontecido nos llevaría, no un semanario, deberíamos hacer un libro. Porque no solo apelaron a la verborragia los líderes, quizás los dirigentes de confianza y más cercanos son los que más leña aportan, a un fuego que lejos de apagarse se agranda. Frases en los medios, extensas cartas en los muros de facebook (algunas de las que tratamos de resumir) que no son los muros que precisamente se pintan en campaña, declaraciones en conferencias de prensa y hasta los dichos del Presidente Vázquez se suman a un fuego cruzado que no se sabe en que terminará. Dichos y más dichos, frases y más frases, resúmenes de diversas expresiones hemos querido compactar en esta zaga donde todos hablan de todos y “los trapitos no dejan de salir al sol”.

Habló Tabaré Vázquez

“Siento tristeza y una vergüenza ajena enorme”. “Que dos compañeros se peleen descarnadamente en medios de comunicación cuando es un problema personal daña a la fuerza política”. “Ya habrá tiempo para disputas partidarias y electorales”.

Oscar De Los Santos a Tabaré Vázquez

“No comparto lo del presidente Vázquez, que me perdone”. “El presidente tendría que hacer una recopilación para atrás a ver cuántas veces yo he hablado de Darío Pérez y he tenido que salir a contestar los ataques de Darío Pérez”. “Estoy cansado, agotado y la vergüenza ajena de la que habla es para los dos”. “Frente a los ataques la respuesta es me encierro, dejo que hablen?. No. Hay un punto de inflexión. No es el presidente Vázquez que tiene que opinar al margen de su condición de líder”.

Darío Pérez a Tabaré Vázquez

“Está en todo su derecho de opinar. Primero, porque es el presidente; y segundo, porque es un ciudadano, como todos nosotros”. “Me disculpo si de alguna manera lo ofendí o le causé un disgusto. Lo sé preocupado por nuestro país y por nuestro futuro, porque recibió una herencia pesada. Pero también tenemos el derecho a expresarnos en nuestro sentir y a no reservarnos la opinión que tenemos en la política nacional y departamental”. “En política hay mucho ‘falluteo’, mucha farsa, muchas traiciones”. “Llegó la hora de ser como uno es. Lo que daña a la fuerza política es la incoherencia, es no tener compromiso con el gobierno –no lo estoy diciendo por él-; lo que daña es apretar con la investigadora y después recular en chancletas. Y las gestiones que hoy están siendo investigadas. Esas son las cosas que dañan a nuestra fuerza política”.

Andrés De León

Sobre Oscar De Los Santos:

“Sos un atrevido y un careta” “Oscar, cuando hablas de la visión colectiva de la fuerza política no tienes vergüenza, abandonaste el barco de la Intendencia y la dejaste a la deriva un año antes por tus proyectos personales, primero de querer ser vicepresidente, después de senador y terminaste de diputado por un poco más de 8000 votos ganándole la banca al MPP por 140 votos, después de haber sido Intendente por 10 años en Maldonado. Cuando hablas de guiones, lo tuyo sí que es de película, debo reconocer que sos mejor actor que gestor sobre todo para aparecer siempre como víctima”. “Arrancaste anulando una elección interna de tu sector metiendo los más de 5000 votos de la gente en bolsas, porque no te gustaba el resultado y perdió tu candidato, eso repercutió y mucho, no solo en tu sector sino en todo el Frente Amplio, la gente que fue a votar se sintió traicionada y con razón…”. “Oscar, después viene el capítulo de tu fuga hacia el litoral, te fuiste del departamento para hacer campaña en otro lado, mientras todo el Frente Amplio de Maldonado estaba en la calle peleando para retener el gobierno departamental, tu ausencia fue evidente, todo el mundo lo sabe”. “Llevo 22 años en la activad política y muchas elecciones en el lomo, y se cuando un sector político o candidato echan para atrás. Tan es así que varios de tus cargos de confianza decían a viva voz que preferían que ganará Antía ante que Darío Pérez”. “Estoy convencido porque los hechos lo demuestran, que tu papel Oscar, en la elecciones pasadas del 2015, fue el del Rey Francés Luis XV que dijo “Después de mi el Diluvio” tu preferiste 5 años de Antía que 10 años del Frente Amplio con Darío como Intendente”.

Sobre Tabaré Vázquez:

“Hay, Tabaré vergüenza te deberían dar otras cosas, como el licenciado trucho los despilfarros y errores u horrores de la gestión de algunos entes, vergüenza de la actuación y palabras de algunos de los ministros de tu corte, vergüenza siento de la hipocresía, del cinismo qué hay en nuestra fuerza política y que todo se reduzca al simplismo de qué hay un problema personal y es mucho más que eso”.

Sobre Gustavo Salaberry:

“La militancia de un frenteamplista, no se mide por el que pasa más hora en un comité o en la Mesa Política…” “Te conocí en las recorridas que hacíamos con Darío por el departamento de Maldonado cuando te visitamos en una escuela cerca de Los Talas. Apareciste en el 2005 junto a otros que nunca habían participado de la orgánica frenteamplista que tanto te preocupa hoy en día. Después de lograr un cargo de confianza ahí si comenzaste a ir a los comité y a las Mesas políticas”. “En las internas de la 738 para la gente era evidente que ganaba Horacio ¿sabes por qué?. Porque el sí tenía trayectoria frenteamplista, era tal la paliza que ni con los votos de Beraca lo podías alcanzar, así fue que tu jefe el Flaco, anuló las elecciones y pusieron los votos de más de 5000 voluntades en unas bolsas tomándoles el pelo a los votantes”. “Para hablar de Frenteamplismo y de trayectoria tanto de Darío o conmigo te falta muchos quilómetros”.

Sobre Carlos Etcheverry:

“El Sr. Carlos Etcheverry nos mando a contar huevos y hacer matemáticas, pero le aviso que primero cuenten los más de 5000 mil votos que anularon y embolsaron por decisión de Oscar De Los Santos cuando vieron que Horacio le ganaba al caballo del Comisario. Algún día se sabrá el resultado final de la voluntad de esa parte de pueblo que fue a votar y la defraudaron, teniendo consecuencias después en los futuros procesos electorales, ya que mucha gente caliente arranco para otro lado por ese papelón, que no solo repercutió en la 738, si no en todo el Frente Amplio de Maldonado. Contá esos votitos también Etcheverry arranca a abrir las bolsas”.

Gustavo Salaberry sobre Andrés De león

“No sé si eso te dará la dimensión de tu error. Si no entra en mi muro y mira los comentarios a mis publicaciones. Y tendrás otra dimensión aún peor. Creo que están equivocados, con respeto, Darío nunca trabajó para el Frente Amplio. Trabajó para sí y pasa a la cuenta los votos que aportó. Nunca lo vi en una Mesa Política comiéndose horas como el Flaco o el Yuyo hasta la madrugada discutiendo horizontal y fraternamente hasta la madrugada. Tiene mil veces más minutos en los canales de derecha hablando mal del Frente que en los Congresos del FA debatiendo, porque sabe que ahí pierde. De qué hablas? Así no se construye. Así se destruye y ese es el guión que vienen haciendo cual títere de la derecha”.

Carlos Etcheverry a Andrés De León y Darío Pérez

“A ver alumnos Andrés y Darío, estamos muy flojos en matemáticas! Vamos de nuevo; en octubre del 2004 tenemos tres canastos: uno con 47 huevos frenteamplistas, otro con 36 huevos blancos y otro con 9 huevos colorados (cuyo dueño es Sanabria). Cuando vamos a volver a contarlos en mayo del 2005 tenemos: un canasto ahora con 46 huevos frenteamplistas, uno con 44 huevos blancos y el otro con 2 huevos colorados. Adónde fueron a parar los huevos del señor Sanabria?”

Sergio Duclosson sobre el cruce

“No solo es un problema entre los dos compañeros, Oscar de los Santos y Darío Pérez, sino que está repercutiendo en todo el Frente Amplio, tanto a nivel departamental como nacional, esto le está pegando muy duro a todo el contexto frenteamplista”. “El Frente Amplio va más allá de las personas. Y esto está rompiendo con un proyecto político. Se está rompiendo la herramienta por problemas particulares. Consideramos que si los compañeros tienen algún tipo de problema lo tienen que solucionar encerrándose en una habitación, sin salir afuera, porque esto es un lleva y trae, no lleva a nada y la que sale perjudicada es la fuerza política”. “El Frente Amplio no nació con ellos dos ni va a morir con ellos”.