Libertad fue el único en lograr nueve de nueve

River Plate no se presentó en dos categorías en el inicio de las formativas de Liga Mayor

Es cierto que el albiceleste se quedó con los nueve puntos en el cruce con River Plate siendo el único con puntaje perfecto en el arranque de los campeonatos de formativas de Liga Mayor. Se dio en este cruce el detalle que el franjeado no se presentó ni en Sub 15, ni en Sub 14 al no llegar al número suficiente de jugadores para hacerlo.

En el resto de los encuentros se registraron los siguientes resultados:

– Sub 14: Artigas Juniors 2 – Ituzaingó 2; Defensor 2 – Colón 2; San Carlos 5 – Alianza 5 0; Charrúas 3 – Atlético 2;

Libertad ganó ante River Plate por Wo.

– Sub 15: Artigas Juniors 0 – Ituzaingó 3; Defensor 2 – Colón 0; San Carlos 4 – Alianza 5 0; Charrúas 1 – Atlético 1;

Libertad ganó River Plate por Wo.

– Sub 17: Artigas Juniors 0 – Ituzaingó 2; Principio del formulario

Defensor 2 – Colón 0; San Carlos 0 – Alianza 5 1; Charrúas 2 – Atlético 1; Libertad 4 – River Plate 0.

La segunda fecha en Serie A marca los siguientes partidos: Atlético – River Plate, Alianza 5 – Libertad; Artigas Juniors – Colón, Defensor – Charrúas e Ituzaingó – San Carlos.