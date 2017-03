Blas: “Unanimidad o por medio voto a la noche, los que estén del otro lado estarán enfrente de los que quisimos el desarrollo de Maldonado”

En la Junta se necesitan un mínimo de 19 votos (el PN tiene 16) para votar las excepciones que permitan concretar los proyectos

Con una sonrisa de “oreja a oreja” y acompañado de algunos integrantes del Ejecutivo, el Intendente Departamental Enrique Antía ingresó a la Junta Departamental para entregar en manos al presidente de la misma los primeros 6 proyectos de la tanda de 17 anunciados a mediados de semana. No obstante que el Intendente advirtió que no hay que crear falsas expectativas para antes de mitad de año, el propio Rodrigo Blas se animó a decir que seguramente desde la Junta Departamental aparecería alguna señal positiva antes de Semana de Turismo.

Blas pidió a sus colegas curules que la excepciones se deben analizar “desde el punto de si es bueno para el desarrollo de Maldonado, o no. Que no sea una de esas discusiones estériles, de excepciones si o excepciones no, de trabajo sí o trabajo no”. Recordemos que muchos de los proyectos necesitan 19 votos para ser aprobados y el partido de gobierno solo tiene 16 por lo que la oposición de frentistas y colorados jugará un rol muy importante. “En lo personal ninguno de los proyectos me asusta. Creo que todos conviven con el desarrollo de Maldonado”, dijo el presidente del legislativo asegurando que se deberá tener en cuenta el difícil momento laboral del departamento. “Esto lo veo como el comienzo de una nueva etapa de empuje hacia adelante del departamento, que creo que no está haciendo falta”.

Tormenta por mil pesos

Afirmando que el trabajo en Comisión de Obras será sin pausa, enfatizó que las carpetas entregadas por el jerarca departamental “no puede dormir el sueño eterno. Si alguien tiene reparos, más vale decir que no. La inversión hoy está acá y si se demora mucho, se va para otro lado. Es bueno para el departamento decir que sí o que no, pero en los tiempos más breves posibles”, añadió sentenciando que antes de Turismo pueden haber novedades. Ingresando en consideraciones netamente políticas, Blas llamó a responsabilidad a sus colegas curules, hablando además de la cantidad de votos necesarias para aprobar las excepciones. “El gran objetivo podría ser la unanimidad, pero si es por medio voto a la noche que ponemos 200 mil metros cuadrados a construirse, los que estén del otro lado estarán enfrente de los que quisimos el desarrollo de Maldonado”.

Un estudio de proyectos que llega justo luego de una “sangrienta” interpelación. Para Blas, en esa instancia, “quedó bien claro que se llamó a sala al Intendente para preguntarle por qué había cumplido con la ley. Lo otro que quedó claro es que el agujero que dejó el Frente Amplio fue uno de los motivos fundamentales para acomodar las nuevas contribuciones. También quedó muy claro que se hizo una tormenta por mil pesos de diferencia entre la contribución mínima que se cobraba en el gobierno del Frente Amplio y la que se cobra ahora”. Concluyó afirmando que: “Once horas, parar un gobierno, meses de movilizaciones por tan poca cosa, parece que no tiene otro sentido que la búsqueda desesperada de mantener vigente en política a un sector del Frente Amplio que viene a los tumbos y donde las peleas están por encima de la razón”.