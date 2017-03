244.000 metros cuadrados y una inversión millonaria en dólares hacen enfatizar al Intendente que “vuelve el trabajo”

Junta Departamental estudia excepciones solicitadas por la IDM para 17 proyectos que revitalizarían

la industria de la construcción

Antía aseguró que igualmente el invierno “será duro” puesto que a corto plazo es difícil la concreción de todos los proyectos

El Intendente Departamental ingresó con los 17 proyectos bajo el brazo, el pasado martes, a la Junta Departamental para que sean aprobados, excepciones mediante, con el objetivo de generar trabajo dentro de la política de promoción de la inversión y el desarrollo. Se trata de iniciativas que requieren anuencia del deliberativo departamental (19 votos) y representan 244.000 metros cuadrados para este año 2017 de un total 530.000, a una cifra que ronda los 400 millones de dólares de inversión. Entre ellos se encuentra el Word Trade Center, más de una decena de edificios y un condotel.

El gobierno departamental impulsó exoneraciones tributarias, (contribución, tasas, planos) decreto 3962. Estas exoneraciones fueron acompañadas con exoneraciones por parte del gobierno nacional, mediante los decretos 329/16 y 7/17. La “administración Antía”, se reunió en varias oportunidades con el Sindicato de la Construcción (Sunca) y las cámaras empresariales, quienes manifestaron su preocupación por la situación en la construcción, donde hay unos 5000 obreros sin empleo, lo que constituye una difícil situación para los meses venideros en el departamento. Todos los proyectos que se presentaron fueron considerados. Alguno de ellos continúan en análisis por parte de las direcciones de urbanismo y planeamiento, y se presentarán más adelante, como es el caso del Hospital Internacional de Punta del Este, Hotel Dazzler o fraccionamientos en ruta 10.

Varios proyectos y la yapa: “el hotel San Rafael”

La presentación de estas inversiones fue realizada con la presencia de Roberto Chiacchio Director General de Planeamiento y Soledad Laguarda, Directora General de Urbanismo. Sin dar datos demasiado precisos en el encuentro se pudo saber que hay entre los proyectos un edificio de un inversor chileno en Bulevar Artigas, tres bloques en la Parada 39 de La Mansa, la continuación de un edificio que estaba abandonado en la Parada 23 y Roosevelt y una obra en Ocean Drive. Se agregan torres en zona de calle Miguel Angel (eje de Aparicio Saravia), un edificio en Piriápolis, otro en el cruce de rutas 10 y 104, hotel Dunas, entre otros. En el encuentro también se destacó que en los próximos días va a presentar un proyecto “para tratar de salvar un ícono de Punta del Este, que es el Hotel San Rafael”. Admitió el Intendente que se piensa en una normativa que permita reciclar el establecimiento que tiene más de 20.000 metros cuadrados de terreno.

Antía afirmó que “lo importante es la confianza en Maldonado del sector inversor”. “Vuelve Antía y vuelve el trabajo, pasa a ser una realidad y la gente de Maldonado lo va a poder disfrutar”, dijo el jerarca. En otro de los datos importantes del anuncio fue lo manifestado por el Arquitecto Chiaccio quien habló de especuladores y de los trabajadores para los que será prioridad cada fuente laboral que aparezca. El Director de Planeamiento, explicó que “los proyectos de construcción son obras a concretar y que no se trata de que un particular obtenga los permisos y luego salga a volantear la tierra para tratar de obtener un beneficio económico mayor”. Agregó además que “para asegurar la concreción de los proyectos se han impuesto plazos que los impulsores deberán cumplir estrictamente para acogerse a los beneficios tales como el comienzo efectivo de las obras”. Explicó el jerarca que la prioridad para ocupar estos jornales que se crearán será para trabajadores del departamento o aquellos que tengan aportes de BPS en Maldonado y hayan tenido que regresar “a sus pagos por falta de trabajo”. Antía apeló a la responsabilidad política de la oposición para obtener los votos necesarios para lograr la aprobación de estos proyectos. “No creo que haya nadie que aspire a seguir trabajando en política que no apruebe esto. La gente lo dejaría en soledad como aquellos que los terminaban apedreando. Es un tema donde apuesto al sentido común”, conlcuyó.

Proyectos

Los 17 proyectos abarcarán a toda la costa del departamento y se incluye la construcción de un espacio corporativo (World Trade Center), varios edificios de apartamentos y una edificación hotelera (Condotel).

En tanto, las obras se ubicarán en las siguientes zonas:

•Paradas 2, 17 y 33 de Playa Mansa

•Gorlero

•Solanas

•Avenida Roosevelt (Parada 16)

•Intersección de las Rutas 10 y 104

•Hotel Las Dunas

•Aidy Grill

•Manantiales

•Rincón del Indio

•Rambla Mansa y calle Miguel Ángel

•Eje Aparicio Saravia

•Piriápolis

La Administración considerará otras propuestas recibidas y continuará con su análisis con la finalidad de presentarlos más adelante ante la Junta Departamental de Maldonado; éste es el caso del Hospital Internacional de Punta del Este, el Hotel Dazzler y el fraccionamientos en la Ruta 10.